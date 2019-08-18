Гороскоп на неделю, с 19 августа по 25 августа, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дела идут не так быстро, как Львам хочется, и они рвут и мечут, не замечая, сколько прекрасного проходит мимо них.

Любовь. Сначала Лев выбирает самого яркого человека в спутники, а потом мучается от ревности. Раз уж такое дело, может быть, пора присмотреться к кому-то поскромнее?

Финансы. Львы в поиске быстрого способа заработать. Не стоит - лучше прекратите носиться, остановитесь и подумайте.

Здоровье. Вы что-то слишком разнервничались. Уделите внимание успокаивающим занятиям, освойте йогу, практикуйте медитации.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы вооружились лупами и пошли придирчиво изучать соринки в чужих глазах. Девы абсолютно уверены в своей правоте и альтернативных точек зрения не приемлют. И это большая ошибка - попробуйте посмотреть через вашу лупу не на других, а на себя. Разглядите в собственном глазу немаленькое такое бревно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

После насыщенной прошлой недели Весам нужно сбавить темп, ставить себе поменьше задач, подчистить все недочеты. В целом у Весов все просто отлично. Только помните, что ваши успехи могут кого-то раздражать, поэтому не теряйте бдительность и не забывайте консультироваться со специалистами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Самое правильное решение для Скорпионов - ни с кем не ругаться и придерживаться здорового образа жизни. Второе поможет вам отдохнуть и набраться сил. А с первым могут возникнуть проблемы - есть вероятность, что наружу выплывут подробности ваших прошлых романов и придется с этим разбираться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Помните, на прошлой неделе вам все время хотелось уехать «в деревню, в глушь»? Хорошая новость: сейчас для этого подходящее время. В глушь уезжать, конечно, необязательно - можете отправиться на море или куда-нибудь еще. И прихватите с собой любимого человека - поездка понравится вам обоим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В Козерогах проснется внутренний реформатор, который, надо сказать, нечасто являет себя миру. Вам захочется забросить рутину, окунуться в экзотику, уехать на край света, научиться чему-нибудь немыслимому. Окружающих это может шокировать, но для Козерогов это не должно стать препятствием.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев «то измена, то засада» - в том смысле, что постоянно что-то будет идти не так. Держитесь подальше от всего, что «слишком»: слишком дорогая покупка, слишком экстравагантный образ, слишком поспешные выводы. Это убережет вас от многих ошибок. И помните, молчание - золото.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам настоятельно рекомендуются путешествия. В крайнем случае - командировки. За пределами знакомых стен ваш потенциал раскроется в полной мере. К тому же вам полезно встряхнуться и набраться впечатлений, которые вы будете с удовольствием вспоминать всю долгую дождливую осень.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны решат, что на работе все не клеится, а с коллегами каши не сваришь. Может быть, дело не в коллегах, а в том, что вы просто устали и у вас нет сил упорно трудиться? Если есть возможность, возьмите отпуск и «варите кашу» не на работе, а где-нибудь на пляже.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Слышали поговорку — долго запрягает, да быстро едет? Это про вашего шефа. Только запрягает он почему-то вас и ездит тоже на вашей шее. Ваша стратегия «догнать и перегнать», чтобы от вас отстали, не работает. Так что сбросьте начальство со спины и дайте себе передышку.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы не горят желанием работать, но обязательства выполняют - чего ни сделаешь, чтобы освободить себе выходные, на которые у Близнецов большие планы, ведь к ним вернулся игривый настрой. И если близким не хочется уличать их потом в интрижках, лучше принять участие в реализации этих планов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков сейчас самое главное - родной дом и близкие люди. Но это не значит, что Раки спрячутся в свою раковину. Они с удовольствием будут выходить в люди. Период эмоциональной нестабильности завершился, и Раки более спокойно и взвешенно принимают решения, прислушиваясь к своей интуиции.

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