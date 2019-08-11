Как относятся к изменам разные знаки Зодиака

Раки и Скорпионы никогда не забудут об измене партнера, а для Стрельцов это нормальное явление.

Простить предательство, равно как и совершить его, способен не каждый. Это касается в том числе и предательства в отношениях между двумя любящими, или не очень любящими, людьми.

Как представители разных знаков Зодиака относятся к изменам? Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны ревнивы, но при этом отходчивы, так что они способны простить измену, даже если она сильно задевает их за живое. Большинство Овнов тоже может пойти на измену, но только в порыве страсти. Им бывает очень сложно совладать со своими внутренними порывами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Представители этого знака ценят комфорт и стабильность в паре, а измена, по их мнению, способна разрушить доверие и заставить сомневаться в своем партнере. Сами они изменяют очень редко, в основном в попытке что-то доказать второй половинке.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот знак способен на измену, так как им быстро надоедает один и тот же человек рядом, им нужны новые впечатления и опыт. К изменам они относятся без лишнего трагизма и прекрасно понимают, что большинство людей способны на это, так что простить измену партнера они смогут.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для представителей этого знака верность в отношениях – святое. Измена может по-настоящему их задеть и зародить в них обиду и злобу на долгие годы. Даже если они сделают вид, что простили свою вторую половинку, обида всё равно будет грызть их изнутри. Часто измены партнера провоцируют Раков на ответные измены.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы не терпят измен и приходят от них в бешенство, ведь для своего партнера они должны быть единственными и неповторимыми. Сами изменяют они лишь в тех случаях, когда вторая половинка не уделяет им должного внимания и не повторяет каждый день, какие они потрясающие.

Дева (22 августа — 23 сентября)

К изменам они относятся серьезно и всегда хотят четко понять причину произошедшего, прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие действия. От Дев не стоит ждать измену, если они решат, что им нужен кто-то другой, они просто закончат отношения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Флирт в крови у каждого представителя знака Весы, но до измен доходит редко, хотя и такое бывает. Изменяют они лишь в том случае, если ищут себе вторую половинку и никак не могут определиться между двумя кандидатами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Измена – самый страшный кошмар для Скорпиона. В каждые свои отношения он вкладывает всего себя и отдается им полностью, при этом верность – показатель того, что все делается не напрасно. Если Скорпион прощает измену, то внутри всегда о ней помнит и отношения в любом случае дают трещину.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

У Стрельцов довольно легкое отношения к изменам, они не видят в этом ничего трагичного. Дело в том, что это тот тип людей, которые не верят в то, что можно всю жизнь провести с одним и тем же человеком. Поэтому они могут и сами изменять, и прощать измены.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Козероги хотели бы обойтись без измен в отношениях, но в то же время они понимают, что это не повод сразу ставить точку. Необходимо разобраться в ситуации и совместно принять решение, которое устроило бы обоих. Сами они практически никогда не изменяют.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Сильно задеть Водолея изменой практически невозможно, так как превыше всего представители этого знака ценят свою и чужую свободу. Для них главное — что им не врали. Признаться в измене и принять решение продолжать отношения – это, по крайней мере, честно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чаще всего представители этого знака принимают измену на свой счет и замыкаются в себе, анализируя свои недостатки. Поэтому с представителями этого знака лучше так не поступать, они очень тяжело это переживают.