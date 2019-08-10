Знаки Зодиака, которые любят всё планировать

Ведунья Саона рассказала, кто не терпит спонтанности и предпочитает знать всё наперёд.

Расписать план путешествия, заранее выбрать достопримечательности, которые надо посетить, и рестораны, в которых нужно поесть. Еще в школьные годы твердо решить, в какой институт поступить, куда после него пойти работать и с какой скоростью подниматься по карьерной лестнице. Обозначить для себя количество будущих детей и возраст, в котором будешь их заводить. Всё время строить планы и следовать им, согласитесь, непросто, и далеко не каждому нравится это делать.

Считается, что некоторые люди от рождения наделены способностью всё планировать. О том, кто они по знаку Зодиака, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог и ясновидящая Саона.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Представители этого знака любят, когда все идёт по их плану и ситуация полностью под контролем. Без плана на ближайшее будущее они словно парализованы, им всегда надо ставить перед собой конкретные цели и ещё мысленно устанавливать себе сроки их достижения.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Козероги живут разумом и наслаждаются исключительно результатами своей деятельности. У них всегда есть план как на ближайшее будущее, так и на долгосрочную перспективу, и они делают все для того, чтобы эти планы осуществить.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы могут не иметь чёткого плана на собственное будущее, но планировать они очень любят, просто несколько другие вещи. Представители этого знака – те самые затейники, способные собрать, замотивировать компанию и организовать совместный классный отдых или в одиночку устроить для кого-нибудь классный сюрприз.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Представители этого знака боятся, что обстоятельства насильно выведут их из равновесия, и это порой заставляет их все навязчиво планировать. Когда все идёт не по плану, Весы реагируют на это довольно болезненно, так как предпочитают действовать в предсказуемых обстоятельствах.