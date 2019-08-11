Гороскоп на неделю, с 12 августа по 18 августа, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы готовы круглосуточно работать, а потом круглосуточно зажигать. Сбавьте обороты, иначе в таком темпе долго не протянете.

Любовь. До любви ли тут, когда у Львов такой марафон веселья? Так что заводить новые романтические знакомства они сейчас не склонны.

Финансы. Все финансовые дела надо уладить в первой половине недели, поскольку во второй вас больше начнут интересовать рабочие вопросы, которые не особо связаны с деньгами.

Здоровье. Будьте внимательны к тому, что вы едите и пьете. Лучше не пробовать что-то незнакомое и странно пахнущее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неужели вы вообразили себя ломовой лошадью? Взвалили на себя вообще все что можно и что нельзя. Даже лошадь не перенесет таких перегрузок. Поберегите свое здоровье, оно у вас одно. Вы считаете, что трудитесь ради общего блага, но во благо ли будет вашим близким, если вы заболеете от перенапряжения?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то, может, и готов часами сидеть в кресле-качалке и любоваться видом на море, но только не Весы. Весам очень захочется клонировать себя, чтобы успеть везде: дела сами себя не переделают — так считают представители этого знака. К счастью, энергии им не занимать и откладывать на потом дела не придется.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы на этой неделе зададутся целью пустить пыль в глаза как можно большему количеству людей. И их не остановит сомнительность и где-то даже нечестность используемых приемов. Напрасно: поступая таким образом, придется подмочить свою репутацию, а сушить ее потом ой как непросто.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, как бы странно это ни звучало, начнут немного скучать по тому времени, когда им было скучно. На этой неделе вокруг них слишком много народу, и всем что-то от Стрельцов надо. Поэтому Стрельцы будут убегать «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» при каждом удобном случае.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги всем довольны — все стабильно, все размеренно, а сами они заняты разными мирными хлопотами. Самое настоящее счастье Козерога! Получайте удовольствие и следите за тем, чтобы забот на вас свалилось не слишком много, - не стоит портить себе приятную неделю тем, что вы выбьетесь из сил.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Выражение «женат на работе» на этой неделе полностью соответствует положению дел в жизни Водолеев. Это принесет неплохие дивиденды. Однако не стоит забывать, что у вас есть и другие обязательства. Вспомните о тех, на ком вы действительно женаты. Одарите их своим вниманием!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Настроение Рыб будто качается на гигантских качелях: то они жаждут сровнять все с землей и возвести на руинах нечто принципиально новое, то перепуганно прячутся в дальний угол, вообще не желая хоть что-нибудь делать. Оба эти варианта к хорошему не приведут — возьмите себя в руки и ищите золотую середину.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны пребывают в мрачном настроении. Им кажется, что «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Все в порядке с вашим «клиентом». Стечение обстоятельств не слишком радует, но это не повод впадать в депрессию или в панику. Ну а ссориться с близкими и вовсе незачем, все равно придется потом мириться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы собирались штурмовать карьерную лестницу? Сейчас для этого самое время. Вы будете великолепны и добьетесь того, к чему стремились. Главное — во время штурма не пихаться локтями. Будьте со всеми вежливы и доброжелательны. Иначе желающих столкнуть вас с вершины найдется предостаточно.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Это удивительно, но, похоже, Близнецы подустали от авантюр. Им сейчас по душе покой и отсутствие перемен. Их можно скорее встретить где-нибудь на даче, в кругу семьи, с кружкой чая, чем в гуще событий. И правильно! Надо же когда-то и отдыхать, а на баррикадах пусть флагом машет кто-нибудь другой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам совершенно не хочется ничего решать. Если работать, то только выполнять задания, а проявлять инициативу - ни за что! Если флирт - то безответственный. Так, конечно, тоже можно, но подумайте, что будет, когда вы решите вернуть бразды правления в свои руки. Уверены, что вам захотят их возвращать?

Больше гороскопов читайте на Astro7.ru https://astro7.ru/