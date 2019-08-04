Каким знакам Зодиака катастрофически не везет в любви

Близнецы, например, мучают своих партнеров любовным натиском, а Весы боятся, что их обидят.

Вроде всем человек хорош — и умом не обделён, и внешне привлекателен, но почему-то ему уже за 40, а вторую половину найти так и не удалось. Среди ваших знакомых такие люди наверняка есть и вы наверняка задавались вопросом: в чём же причина этих неудач в личной жизни?

По мнению специалистов, знакомых с астрологией, на это, как и на многое другое, влияет знак Зодиака. О том, какие знаки чаще всего сталкиваются с любовными неудачами, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог, психолог Марианна Абравитова.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот знак не очень счастлив в отношениях и, как правило, все его сказочные романы рушатся как песочные замки. Они успешны во всех сферах свой жизни, но только с любовью им не везет.

Близнецы-женщины абсолютно точно испытывают серьезные чувства, могут найти мужчину мечты, купаться в розах и подарках, тепле и внимании, но, к сожалению, счастье будет скоротечно. Им нужно акцентировать внимание на себе и не отдавать себя полностью партнеру, потому что тот начинает уставать от любовного натиска.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Этот знак Зодиака, возможно, не умеет по-настоящему любить, поэтому и в отношениях ему не особо везет. Козероги слишком заняты собой и считают, что чем меньше они показывают свою любовь, тем больше любят их. Именно такая позиция обычно доводит до разводов и разрывов отношений.

Этот знак просто не умеет отдавать, но привык все забирать. С ним любому человеку эмоционально тяжело, так как Козероги привыкли давить и ущемлять, что, соответственно, портит отношения.

Лев (23 июля — 21 августа)

Лев всегда окружен вниманием, но с серьезными чувствами и отношениями ему не везет. Лев находится в постоянном поиске и вроде бы дело уверенно движется к свадьбе и детям, но внезапно всё срывается.

Львы привыкли, что их боготворят, любуются ими и дарят внимание. Если же они этого не получают, то начинают сами атаковать, чтобы заполучить то самое внимание. Многие не могут справиться с характером Льва, поэтому считают, что правильнее закончить отношения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

У представителей этого знака есть шанс поймать за хвост удачу, играя в азартные игры, а вот в любви им не везет. Весы эмоционально очень сдержанные и не могут подстраиваться под ситуацию. Они тяжело сходятся с людьми и, если встречают, как им кажется, свою любовь, то этот человек в итоге оказывается подлым и низким.

После этого Весы закрываются в себе и еще долго не могут смотреть в сторону перспективных и светлых отношений в любви и заботе. Они всегда думают, что все кончится, не успев начаться, поэтому не хотят делать себе больно. Именно из-за этого Весам и не везет в любви.