Гороскоп Знаки Зодиака, которым может крупно повезти в лотерее
Гороскоп

Знаки Зодиака, которым может крупно повезти в лотерее

Мария Горская

Ясновидящая Саона составила список возможных счастливчиков.

Кто из нас не мечтал купить лотерейный билетик за 100 рублей и выиграть несколько миллионов? Этого желали почти все, но мало кто пробовал это сделать. Возможно, зря, ведь некоторым людям просто суждено выигрывать.

Специально для портала Teleprogramma.pro известный таролог и ведунья Саона назвала знаки Зодиака, способные сорвать джекпот.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Телец — самый везучий из всех знаков Зодиака. Ему даже не стоит напрягаться в случае спора, лотереи или во время игры в казино. Случайно пришедшая в голову идея купить лотерейку или сыграть на деньги в карты может обернуться большой победой.

Лев (23 июля — 21 августа)

Этот знаку свойственна не столько удача, сколько везение. Львы действительно везунчики в таких делах. Они всегда знают, что нужно сделать, чтобы выиграть. Ставки в букмекерской конторе нередко позволяют им удвоить свои финансы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У этого знака сильно развита интуиция. Если они покупают лотерейный билет, то обязательно вытянут счастливый. Рыбы знают, где их ждет удача и как ее приманить, а потому каждый их шаг может принести выгоду. И еще, что немаловажно, они чувствуют, когда могут всё потерять, и умеют вовремя остановиться.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Водолеи могут хоть каждый день покупать лотерейные билеты, и, проиграв десять раз, в итоге они получат крупный выигрыш. Водолеи — прагматики, они стараются всё предвосхитить и сделать четко. Если вы Водолей, вам, несомненно, стоит попытать удачу в лотереях.

Саона - таролог, астролог, ясновидящая
Таролог Саона. Фото: www.saonataro.com
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Знаки Зодиака, которым может крупно повезти в лотерее
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