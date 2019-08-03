Гороскоп на август для всех знаков Зодиака

Ведунья рассказала, кому в последний месяц лета нужно поработать, а кому пора, наконец, отправиться в отпуск.

Два месяца этого лета уже позади, в права вступил август. Возможно, кому-то из нас это время отведено для того, чтобы взять от лета максимум и сделать всё то, что мы не успели сделать в июне и в июле. Кого-то будет ждать успех, кого-то — неприятности, но к любым переменам хорошо бы подготовиться заранее.

О том, что принесет этот месяц каждому из знаков Зодиака, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог, психолог и ясновидящая Марианна Абравитова.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Мужчины

Конец лета будет для вас весьма неопределенным периодом. Дома и в отношениях с семьей возможны скандалы и ссоры. По возможности будьте чуткими и забудьте о гордости, чтобы в семье царила гармония. Что касается карьеры, то здесь вас ждет успех, вы будете легко завершать все задачи, а начальство и коллеги будут вами восхищаться и поддерживать вас.

Женщины

В середине августа воздержитесь от встреч со старыми знакомыми, а свободное время чаще посвящайте культурным мероприятиям, например, походам в музей или в театр. Конец августа – идеальное время для того, чтобы отправиться в отпуск.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Мужчины

К сожалению, в августе большинству мужчин этого знака будет совсем не до путешествий, хотя и очень хочется. Месяц выдастся не самый простой: проблемы на работе и повседневные задачи будут требовать от вас полной отдачи, так что плюнуть на все и отправиться отдыхать — сейчас не самое мудрое решение.

Женщины

В начале августа у вас будет весьма романтичное и мечтательное настроение. Используйте это время, чтобы провести со своей второй половинкой незабываемые минуты. Если же вы одиноки, то обязательно отправляйтесь куда-нибудь в отпуск, у вас есть все шансы встретить своего человека! В карьере, в отношениях с друзьями и членами семьи вас ждет успех как в августе, так и в начале сентября.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Мужчины

Вас ждет интересный и насыщенный август. Вы сможете решить большинство накопившихся рабочих вопросов, устранить недопонимание с членами семьи и друзьями. Однако не берите на себя слишком много и адекватно оценивайте свои силы.

Женщины

Звезды советуют вам быть открытыми к общению в августе и смело впускать новых людей в свою жизнь. Возможно, что в конце месяца дадут о себе знать старые друзья и пригласят вас на встречу. Смело соглашайтесь и получите позитивные эмоции в эти дни.

Рак (22 июня — 22 июля)

Мужчины

Раки, на протяжении месяца постарайтесь не допускать конфликтов и ссор. В начале месяца сохраняйте терпение и не спешите отвечать обидчикам. Начиная с середины августа, ожидайте успехов в профессиональной сфере. Вы удивите себя и коллег своими способностями.

Женщины

В отношениях с членами семьи и друзьями возможны резкие разногласия, устранить которые получится не сразу, будьте к этому готовы. Август очень располагает к реализации ваших давних планов и задумок, главное — не упустите нужный момент.

Лев (23 июля — 21 августа)

Мужчины

В первые дни августа на вас навалится куча дел как на работе, так и дома. Вы сможете решить все задачи, если будете достаточно усердны и терпеливы, к середине месяца большая часть дел будет решена. В семье и личных отношениях будет царить гармония и мир.

Женщины

Ближе к концу месяца у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем, постарайтесь не употреблять вредную пищу и алкоголь. Свободное время чаще посвящайте прогулкам и шопингу, все денежные траты в этом месяце принесут вам удовлетворение.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Мужчины

Девы, в начале месяца вы будете весьма слабы в работе, что не останется незамеченным со стороны начальства, есть риск получить выговор. Лень – ваш главный враг в течение месяца, постарайтесь взять себя в руки и плодотворно поработать, либо возьмите отпуск на этот период.

Женщины

Дома и в отношениях с вашей второй половинкой все будет не совсем гладко, ведь ваши перемены настроения будут повергать окружающих в недоумение. Зато августе вы можете себе позволить такой отдых, о котором давно мечтали.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Мужчины

В августе вам все изрядно наскучит и вы почувствуете некую неудовлетворенность. Это может привести к нежелательным последствиям, таким как апатия, отсутствие мотивации к работе, раздражительность. Не предпринимайте слишком радикальных действий и постарайтесь держать себя в руках в этот период, ведь ближе к концу месяца ситуация изменится.

Женщины

Приятная новость или неожиданная встреча вернут вам тонус в первые дни месяца! В августе свободное время больше развлекайтесь и проводите время в компании друзей. В семье лучше отложить решение спорных вопросов на потом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Мужчины

Скорпионы, весь месяц вы будете думать только о работе, что непременно принесет свои плоды. Ваше трудолюбие и отличные навыки будут замечены начальством и карьерный успех будет возможен уже в начале сентября. Между тем, не стоит совсем забывать об отдыхе и семье.

Женщины

В середине месяца вашим близким понадобится внимание и забота, не упустите этот момент! Следите за тем, чтобы работа и попытки разобраться в себе не отдалили вас от членов семьи и близких друзей. Также контролируйте свои эмоции, чтобы сохранить мирные отношения с окружающими.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Мужчины

Постарайтесь на протяжении августа не поддаваться негативным эмоциям. Они могут захлестнуть Вас в первые дни месяца и это помешает вашей работоспособности и навредит личным отношениям и отдыху. Если же вы и впадете в уныние, то постарайтесь не выплескивать негатив на семью и друзей, особенно в середине месяца – вы можете ненароком кого-то обидеть.

Женщины

В течение всего августа не забывайте о том, что ваше плохое настроение – это не повод игнорировать рабочие и семейные обязанности, а также о том, что никто кроме вас не сможет вернуть вам бодрое расположение духа. Свободное время чаще проводите в шумной большой компании — это вернет вам хорошее настроение.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Мужчины

Козероги, вас ждет масса новых возможностей! Если вы давно рассчитываете на повышение или ищете возможности реализовать свои амбиции, то уже в августе у вас появится такой шанс! Также это месяц укрепления любовных и семейных отношений, когда у вас будет шанс глубже узнать и понять друг друга.

Женщины

Посвятите этот месяц поиску себя, исследованию новых возможностей и личной самореализации. В конце месяца могут осуществиться ваши самые смелые фантазии в отношении путешествий! Берите все в свои руки и отправляйтесь в путь!

Водолей (21 января — 19 февраля)

Мужчины

Вам будет невероятно везти на работе и в финансовых вопросах, есть шанс заработать хорошие деньги, так что это не самое удачное время для отпуска. В августе семья и близкий круг друзей будут невероятно заботливы и добры по отношению к вам, не забудьте отплатить им тем же!

Женщины

В августе возрастают ваши шансы встретить свою судьбу, если вы еще одиноки, и укрепить отношения, если вы в паре. Одиночки, будьте активны и общительны, остальным стоит чаще проводить время со своей второй половинкой.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Мужчины

Рыбы, вас ждет не самый лучший август. На работе вам придется столкнуться с задачами, которые вы не в силах решить. Не стесняйтесь просить о помощи коллег и близких, самостоятельно вы не справитесь. Во всех делах в августе от вас потребуется проявить гибкость и смекалку.

Женщины

В отношениях с близкими возможен разлад. Прислушивайтесь к претензиям, которые услышите в свой адрес, постарайтесь сделать определенные выводы, но не спешите вступать в конфликт, ведь восстановить отношения будет очень непросто.