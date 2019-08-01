Любовный гороскоп на август для всех знаков Зодиака

Для Водолеев это будет период гармонии, а вот Раков ждут сложности в отношениях.

О том, что Звёзды могут влиять на многие аспекты нашей жизни, известно почти всем. Деньги, работа, финансы — вот те сферы, где нам особо важны и интересны предсказания от астрологов.

Известная ведунья, астролог и специалист по картам таро Саона специально для читателей портала Teleprogramma.pro составила любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2019 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Скорей всего, вам будет нелегко наладить гармоничную коммуникацию со своим партнером в течение этого месяца. Постоянные разногласия и нежелание понять точку зрения друг друга будут вам мешать. Устранить эту проблему можно будет лишь отдохнув друг от друга.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В семейной жизни вас ждет очень теплый период. Со своей второй половинкой вы будете увлечены одними идеями и построением планов на совместное будущее. Чтобы ничего не испортить, не стоит впускать третьих лиц в свой дом, посторонние способны внести сумятицу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В целом, месяц порадует вас стабильностью, однако некоторым представителям этого знака покажется, что семейная жизнь превратилась в рутину и попросту наскучила. Чтобы разнообразить будни, соберитесь вместе с партнером на какое-то интересное мероприятие, разделите эти впечатления.

Рак (22 июня — 22 июля)

Похоже, что вашей паре предстоит пройти проверку на прочность. Вполне возможно, что в окружении вашей второй половинки есть некто, желающий разбить вашу пару. Сцены ревности и ссоры только усугубят ситуацию, дайте своему партнеру свободу и позвольте самостоятельно сделать правильный выбор.

Лев (23 июля — 21 августа)

Гармонии в вашей семье может навредить только ваше нежелание слышать своего партнера и идти ему навстречу. Помните о том, что в семейной жизни главное – во всем идти на компромисс и иногда жертвовать своим комфортом ради спокойствия вашей второй половинки.

Дева (22 августа — 23 сентября)

В середине месяца вы можете внезапно почувствовать одиночество, несмотря на то, что ваш партнер всегда рядом с вами. Не заблуждайтесь: дело не в том, что ваши отношения изжили себя, просто у вас такой период. Побудьте наедине с собой и ваши переживания быстро пройдут.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваш партнер будет очень ревнив и нетерпим к вам в течение этого месяца. Следите за тем, чтобы не давать ему лишних поводов для ревности и постарайтесь быть снисходительны к его выпадам в свой адрес. Вскоре ваша вторая половинка осознает свои ошибки и постарается загладить свою вину.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Контролируйте свои слова и эмоции. В течение этого месяца вы будете настоящим домашним тираном, способным довести до кипения своих близких. Постарайтесь достигать компромисса, а не просто заставлять всех подчиняться своим правилам.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Ваши отношения со второй половиной выходят на новый уровень. У вас появится шанс достигнуть взаимопонимания практически во всем, устранить все недомолвки и построить планы на совместное будущее с вашей второй половинкой. Главное – не молчите и проявляйте инициативу, все в ваших руках!

Козерог (23 декабря — 20 января)

Козерогам в этом месяце будет трудно избежать мелких бытовых ссор и конфликтов. Виноватых в этих ссорах тоже будет непросто найти. Не расстраивайтесь и не рубите с плеча, ведь вы и ваш партнер быстро осознаете, сколь незначительны были ваши недопонимания.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Этот месяц станет для вас настоящим периодом любви и романтики. Вы с вашей второй половинкой или объектом симпатии будете находиться в постоянной коммуникации, дарить друг другу положительные эмоции и заботу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы будете слишком отстранены и погружены в себя в течение этого месяца, отчего вашему партнеру может показаться, что вы к нему остыли. Не жалейте своего внимания и времени, чтобы лишний раз показать своей второй половинке, как вы ее любите.

Верите ли вы в гороскопы? И как часто они сбываются? Делитесь мнением в комментариях.