Гороскоп на август: как звёзды повлияют на вашу работу и финансы

Прогноз для каждого из знаков Зодиака составила астролог и ясновидящая Кажетта.

Наступил последние месяц этого лета. Для кого-то из нас август окажется трудным и полным испытаний, кому-то он может принести удачу или даже богатство. В любом случае, чтобы знать, чего от него ожидать, неплохо бы ознакомиться с прогнозом специалистов — астрологов.

О том, какие перемены ждут нас в плане работы, карьеры и финансов, порталу Teleprogramma.pro рассказала известная ясновидящая, астролог, финалистка телепроекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Уже в начале месяца вам следует подготовиться к предстоящим вызовам. В поисках оптимального пути самореализации вы будете экспериментировать в работе и, возможно, даже захотите поменять сферу деятельности. Ваша сильная способность мыслить как рационально, так и творчески, поможет вам быстрее подняться по лестнице успеха.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете столкнуться со множеством проблем на профессиональном фронте. Вам нужно будет доказать, что вы действительно достойный специалист. Неспособность сделать это может создать неправильное впечатление у начальства, коллег и конкурентов, что повлечет за собой неприятные последствия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы объедините свои усилия с какими-то мощными бизнесменами или лидерами мнений. Вы также можете быть заняты административной деятельностью, или повышены до какой-то управляющей должности. Встречи с разными людьми подарят вам новые полезные знания и помогут улучшить навыки управления.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете захотеть сменить работу, главным образом потому, что считаете, что ваша зарплата несоизмерима с тем объемом работы, который вы выполняете. Однако вы сразу получите какое-то поощрение от начальства и коллег, и оно вернет вам веру в справедливость происходящего.

Лев (23 июля — 21 августа)

В этом месяце в работе или бизнесе необходимо проявить уверенность и много положительной энергии. Коллеги и конкуренты будут точить на вас зуб из-за ваших успехов. Вы должны быть очень осторожны с вашими словами и действиями, уметь отражать негатив. Вы, скорее всего, получите поддержку от своего босса.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы можете составить план или график для достижения долгосрочных целей. И месяц будет отличным на профессиональном фронте. Однако, планирование новых видов деятельности может не принести желаемых результатов. Работа над важными для вас лично проектами повысит производительность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этом месяце вы должны, наконец, реализовать тот самый проект, о котором вы так давно думаете. Сомнения в сторону – успех вам гарантирован. Возможно, вам придется взять на себя большую ответственность. У вас будет плавный прогресс на работе, и вы в конечном итоге будете довольны своим достижением.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Поскольку по итогам прошлого месяца вы уже сталкивались с трудностями и знаете, как справиться с ситуацией, вы будете более подготовлены, чем когда-либо, для достижения своих основных целей. Ваше внимание, верность своему делу и решительность пойдут вам на пользу и в конечном итоге вы достигнете лучших результатов в карьере или бизнесе.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Вам максимально повезет в этом месяце. Все риски, которые вы принимаете, принесут положительные результаты. Вы можете поэкспериментировать с новыми методами работы, возможно, захотите разработать что-то, о чем вы думали в течение длительного времени. Ваши усилия будут способствовать позитивным изменениям вокруг.

Козерог (23 декабря — 20 января)

В августе вы будете настроены агрессивно относительно текущего положения дел в карьере или бизнесе, и даже самые банальные проблемы вас расстроят вдвойне. Звезды советуют убедиться, что ваши вспышки агрессии не создают проблем между вами и другими людьми в офисе, вашими сотрудниками или партнерами. Держите свой темперамент под контролем.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Вы можете почувствовать себя буквально всемогущим, но для начала следует убедиться, что на это есть реальные основания. Вы можете загореться новыми идеями, их исполнение должно принести вам желаемый результат. Никогда не отказывайтесь от помощи со стороны и не стесняйтесь привлекать других людей к реализации своих проектов.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Возможно, то, чем вы сейчас занимаетесь, вам сильно наскучит. Вам захочется погрузиться во что-то захватывающее и отправить в погоню за мечтой. Тем не менее, придется пойти на компромисс. Не стоит окунаться в омут с головой, всегда помните о своих обязательствах.