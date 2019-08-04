Гороскоп на неделю, с 5 августа по 11 августа, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы напомнят всем окружающим, кто тут главный. И не стоит их в этом разубеждать: так они способны добиться большего.

Любовь. Словам они предпочтут дела. Так что признаний в любви из Львов не вытянешь. Зато они докажут свои чувства поступками.

Финансы. Давайте так: мухи отдельно, суп отдельно. Не пытайтесь совместить работу с финансовыми делами семьи - потерпите неудачу и там и там. Выберите что-то одно.

Здоровье. Как-то Львы расслабились, особенно те, кто в отпуске. Пора бы вернуться к тренировкам. А если вас тянет на пляж - не лежите там как тюлени. Купание и пляжные игры вам в помощь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы займутся изучением перспектив. Это касается и финансов, и работы, и отношений. Практичные Девы постараются сойтись с людьми, которые их устроят материально и эмоционально. Правда, найти такого человека - все равно что искать иголку в стоге сена. Но вас ведь это не остановит, верно?

Весы (23 сентября — 22 октября)

На вашей улице праздник! «Праздничным тортом» станут достижения на работе (особенно хорошо дела пойдут там, где нужны переговоры), а в роли салюта выступит успех у противоположного пола. Вы будто угадываете, что в данный момент нужно окружающим, тем самым очаровывая их все больше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы осознают, что вели себя не очень, и решат наладить испорченные отношения. Извинения им даются трудновато, в лучшем случае они выдавят: «Был не прав, вспылил». Им намного проще извиняться, даря подарки тем, кого обидели. А подарки должны соответствовать размеру ваших грехов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Справляться со скукой Стрельцы предпочитают радикальными методами. Совесть Стрельцов при этом не страдает, а вот кошельку приходится несладко. Постарайтесь не спустить все где-нибудь на скачках или у букмекеров - совесть у вас, может, и спокойна, но кары разгневанных близких вам не избежать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

«Не слишком ли много родни?» - этим вопросом задаются сейчас Козероги, которым из-за звонков и визитов родственников то и дело приходится переносить свидание. Сделайте вид, что вас нет. И спокойно занимайтесь делами, которые вам нравятся, общайтесь с людьми, с которыми хочется.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев непростая неделя: то на работу опоздают, то половинке не те покупки принесут… И никого ведь не обвинишь, все сами натворили. Не переживайте, совсем скоро время неудач закончится. Утешьте себя мыслью, что не ошибается тот, кто ничего не делает. А ничего не делать не ваша история.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы вдруг поняли, что пора выбираться из своего аквариума. Они возьмутся за все дела на свете и напомнят о своем существовании всем, кто уже махнул на них рукой. Пожалуй, это верное решение - ведь вы основательно отстали и теперь нужно наверстывать упущенное. Только не надорвитесь.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Злые языки могут сколько угодно острить, что Овны, дескать, «сильные и независимые», а дома у них 40 кошек. Поверьте, на этой неделе вы действительно независимы и сильны. Так что берите инициативу в свои руки и управляйте колесницей жизни так, как удобно вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вроде все идет неплохо, но Раков мучает неуверенность. Оттого они начнут мешать жить окружающим - будут пытаться всеми руководить. Поверьте, это никому не понравится, и вам в том числе. Постарайтесь расслабиться: сводите себя в кино или на массаж, побалуйте себя небольшими приятными покупками.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Фортуна будет дразнить Близнецов, а они и рады. Близнецам нравятся авантюры, быстрые решения и результаты. Хорошая новость: эта неделя будет успешной именно для тех, кто стремительно выполняет свои задачи. Главное, не ввязаться во что-нибудь опасное, особенно если оно связано с деньгами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вроде все идет неплохо, но Раков мучает неуверенность. Оттого они начнут мешать жить окружающим - будут пытаться всеми руководить. Поверьте, это никому не понравится, и вам в том числе. Постарайтесь расслабиться: сводите себя в кино или на массаж, побалуйте себя небольшими приятными покупками.

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