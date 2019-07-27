Астролог назвал самые глупые знаки Зодиака

Близнецов считают глупыми из-за их наивности, а вот остальных...

С глупыми людьми бывает непросто и жить, и работать, и заводить отношения. Иногда это качество просто раздражает, а иногда становится причиной самых разнообразных жизненных проблем.

О том, какие знаки Зодиака считаются самыми глупыми и чего от них можно ожидать, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Рак (22 июня — 22 июля)

Иногда Раки не понимают очевидных вещей и объяснить им что-то довольно сложно. Будучи неправыми, они продолжают стоять на своем. Они не желают учиться и познавать, пробовать что-то новое. Просить их и тем более приказывать бесполезно, ведь в этом случае они начинают делать всё, что угодно, лишь бы не выполнять заданное.

В любовных делах представители этого знака тоже мало смыслят и обычно не видят того, что происходит у них прямо под носом.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Этот знак часто предпочитает решать вопросы силой, а не головой. Во всех отношениях ему проще надавить, накричать, показать свою власть, чем совместными усилиями решить проблему. Хотя среди них всё жен попадаются интеллектуалы, большинство Козерогов всё же мыслит примитивно и касается больше бытовых проблем, нежели духовных материй.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов можно назвать медлительными и тугодумами. Очень сложно и долго решают вопросы в степень своего ума и лени. Привыкли полагаться на других и перебрасывать ответственность. Не любят вникать в серьезные проблемы и разговаривать на интеллектуальные темы, потому что им просто нечего сказать и сразу становится неинтересно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

На самом деле, этот знак достаточно интеллектуально развит и сообразителен. Глупость его заключается в наивности и ветрености. Близнецов легко обвести вокруг пальца, навязать свое мнение и добиться от них всего, что нужно.

Они зачастую смотрят на мир через розовые очки и совершают ошибки, но, к сожалению, редко анализируют свои действия и наступают опять на те же грабли.