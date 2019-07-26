Как пережить разрыв отношений каждому из знаков Зодиака

Шаманка Кажетта поделилась с читателями Teleprogramma.pro полезными советами на случай любовных неудач.

Официальный развод или просто разрыв никак не зарегистрированных отношений почти для каждого из нас становится нелегким испытанием, когда жизнь будто разделяется на «до» и «после». В этот резкий поворот нужно уметь верно «вписаться», чтобы переход к следующему этапу был менее сложным и болезненным.

О том, как правильно пережить расставание с любимым или уже нелюбимым человеком, порталу Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы очень сильно переживаете внутри себя всю ситуацию, жалеете себя, но стараетесь не вмешивать в эти переживания своих близких. Это напрасно: лучше делиться своими чувствами, не закрываться и разговаривать о своем разрыве. Потребуется много времени, чтобы выйти из этого состояния, но оно обязательно произойдет, если вы будете работать над собой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вы Телец, то каждый разрыв отношений сопровождается истериками и слезами. Вы можете терять над собой контроль, делать глупости и постоянно предпринимать попытки вернуться к токсичным отношениям. Вам стоит разобраться в себе и понять, чего вы хотите. Лучше всего в такой период уехать на отдых, чтобы привести мысли в порядок.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Депрессия, слезы и суицидальные наклонности могут присутствовать при тяжелом разрыве отношений. Но чем быстрее вы возьмете себя в руки, тем быстрее оклемаетесь. Самым лучшим вариантом будет пойти к психологу и проработать все моменты этих отношений, чтобы все отпустить и начать новую жизнь. Обязательно иметь при себе близкого человека, с которым вы всегда сможете поделиться своими чувствами.

Рак (22 июня — 22 июля)

На самом деле это тот самый знак, который легко выходит из отношений и переживает разрыв в спокойном состоянии. Вам хватит буквально пары дней, чтобы пострадать и оплакать законченные отношения, но потом все возвращается на круги своя и вы смело строите новую жизнь, не оглядываясь на прошлое. Если в какой-то момент вам захочется показать свои эмоции, не сдерживайте себя и показывайте, дайте своим чувствам выйти.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы тяжело переживают любые расставания. Что касается любовных отношений, здесь они никак не могут отпустить человека и принять разрыв, долго страдают и накручивают себя, не могут найти успокоение в словах и могут уйти в разгул. Тут нужно научится контролировать себя, почаще разговаривать с собой и разбираться для чего все это нужно. Лучшую помощь им окажет отдых и время.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы всегда будете возвращаться к своим предыдущим отношениям, пока не встретите новые. Очень сильно привязываетесь к человеку и морально не можете его от себя отпустить. Страдаете, вымаливаете, даже доходит до собственного унижения, хотя потом вы четко понимаете, что все это было зря. Для вас разрыв — это семь кругов ада, которые могли бы произойти. Стоит в эти моменты подумать о том, что все в этом мире заменяемо, а значит обязательно появится человек, который никогда не потеряет вашу связь. Убеждайте себя в этом и всё будет хорошо.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы во всем всегда сомневаетесь. Ваши чувства всегда на грани, вы то любите , то ненавидите. Разрыв отношений для вас — тяжелое время, когда приходится всё тщательно взвешивать. Вы всегда знаете, как наладить отношения, но сомневаетесь, нужно ли это. Лучший совет для вас — это уединиться и никого не слушать, ведь окружающие могут вселить тебе в голову совсем не то. Разрыв переживаете долго и никого к себе не подпускаете. Но время лечит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Никто никогда не узнает, что происходит у вас на душе. Вы будете сохранять спокойствие до последнего, даже когда вся жизнь рушится на глазах. Вы всегда будешь искать положительные моменты, будете успокаивать себя тем, что все так должно и быть, но через время волна грусти все же накатит. В эти моменты стоит вспоминать, что есть рядом люди, которые переживают и поддерживают вас.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Вы скрываете все, что происходит у вас внутри, причем самые сильные переживания стараетесь заглушить гулянками, алкоголем или прочими «отвлекающими» способами. Все это происходит до тех пор, пока вас не накроет еще сильнее. Не стоит пускаться во все тяжкие, не стоит закрываться и глушить боль. Старайтесь разговаривать и научитесь брать ответственность за свою жизнь, а не бежать от проблем. Каждые отношения будут заканчиваться одинаково, пока вы не научитесь разговаривать с партнером.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Козерог бурно переживает разрыв отношений, часто с агрессией и злостью на весь окружающий мир. Вы не можете найти успокоения и никакие разговоры не помогают. Между тем, вам стоит отвлечься на любимое дело, заняться собой и стараться не возвращаться к мыслям, которые делают больно. Все люди, которые находятся рядом, будут помогать тебе, не стоит отвечать на их помощь агрессией.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Вы переживаете разрыв отношений тихо и спокойно. По этому знаку Зодиака не скажешь, что он сильно любил, или что получил сильный удар и семья рушится. Водолей держит всё в себе и никому не показывает, потому что ему так проще. Звезды говорят, что вы можете сами себя вылечить и убедить, что все правильно. Никогда не бойтесь менять свою жизнь. Для вас это просто новый этап.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Представитель этого знака никогда не может понять, нужен ему человек или нет, правильно ли поступили, что разошлись. Долго будет гонять мысли и переживать на эту тему, но никогда не скажет об этом своему партнеру. Это очень гордый знак и, если разрыв отношений был, а затем партнер хочет вернуться, тот никогда не примет обратно. Рыбам нужно научиться показывать свои эмоции и чувства, это полезно для их же внутренней гармонии.