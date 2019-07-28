Гороскоп на неделю, с 29 июля по 4 августа, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Даже если ваше сердце требует перемен, не соглашайтесь. Сейчас важнее всего стабильность. Так что скучная рутина вполне подойдет. Может, не слишком интересно, зато надежно и предсказуемо. Не забывайте о необходимости выслушивать ваших домашних - их советы могут быть гораздо полезнее, чем вам кажется.

Львам захочется выйти из тени и показать всем, что они еще о-го-го, чем могут вызвать недоумение окружающих.

Любовь. «Если вы увидите Бармалея, который собирается делать «добрые» дела, схватите его и поставьте в угол!». Это про вас. Не пытайтесь осчастливить кого-то против воли.

Финансы. После режима экономии страшно хочется пуститься во все тяжкие. Если вам так уж сильно хочется опустошить кошелек - тратьте на семейные нужды. Или даже на ремонт.

Здоровье. От летнего солнца страшно страдает ваша прическа. Приведите в порядок свою царскую гриву.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Похоже, наконец пришло время, когда Девам все-таки удалось обуздать свое маниакальное желание распланировать все на сто лет вперед. Это прекрасная новость: новый подход позволит вам не впадать в депрессию каждый раз, когда что-то идет не так, как вы себе придумали.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы похожи на осенний листик - полетят туда, куда понесет ветер. У них самих нет никакого желания проявлять инициативу, зато они весьма благосклонно отнесутся к тому, кто решит их завоевать и, как ветерок, понести их в любовное приключение. Может, такие отношения не зайдут далеко, но удовольствие принесут.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кто у нас тут чемпион по перетягиванию одеяла на себя? Естественно, Скорпионы. Идут к своей цели, не заботясь об окружающих. Вы, конечно, можете сказать, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» и что если лань отстает - это ее проблемы. Но с такой философией вы останетесь в одиночестве.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши планы по захвату Вселенной опять рушатся. Кого-то это бы привело в ярость, кого-то в уныние, но только не Стрельцов. Они принимают вызов и с азартом идут навстречу трудностям. Ведь трудности - это тоже своего рода приключения. А для истинного Стрельца что может быть прекраснее?

Козерог (22 декабря — 19 января)

По любви к планированию вы можете сравниться с Девами, а по консерватизму и вовсе их превосходите. Перестаньте бояться случайностей. Вам придется быть гибкими и подстраиваться под быстро меняющуюся ситуацию. В конце концов невинный флирт — не самое ужасное, что может случиться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Помните, на прошлой неделе вам приходилось терпеть неудачи и стоически переносить неприятности? Наступает время, когда вы будете вознаграждены за прошлые усилия. На работе вас ждет успех. При этом работа не помешает вам развлечься. Вас наконец-то можно назвать счастливчиками!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

И долго вы собираетесь сидеть в тихом омуте? Вам судьба подбрасывает разные счастливые шансы, а вы заплываете подальше и смотрите, как эти шансы погружаются на дно. Выходите из зоны комфорта, беритесь за работу, выбирайтесь в общество, общайтесь с людьми. Увидите - не так уж это и страшно.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Держитесь подальше от сплетников. А если вы все же попались на их удочку, срочно снимайте с ушей лапшу. Второй совет на эту неделю - старайтесь не потратить все свои деньги, лучше пока поэкономить. А во всех остальных вопросах вам предстоят весьма приятные дни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Даже если ваше сердце требует перемен, не соглашайтесь. Сейчас важнее всего стабильность. Так что скучная рутина вполне подойдет. Может, не слишком интересно, зато надежно и предсказуемо. Не забывайте о необходимости выслушивать ваших домашних — их советы могут быть гораздо полезнее, чем вам кажется.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Сохраняйте критичность мышления, обдумывайте все поступающие предложения, изучайте их на наличие подводных камней, мелкого шрифта и скрытых подвохов. Да и сами лишнего не болтайте. А вот в личной жизни стоит использовать фантазию и удивить возлюбленных чем-то приятным.

Рак (22 июня — 22 июля)

На этой неделе осторожность Раков будет им на руку: возникнет много ситуаций, требующих тщательного анализа и консультаций специалистов. Особая внимательность потребуется при работе с финансами и имуществом. Это все так утомит Раков, что дома им потребуется вся поддержка и забота близких.

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