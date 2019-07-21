В какой области нужно строить карьеру знакам Зодиака

Львы обладают нужными качествами для работы в политике, а Козероги - в сфере финансов.

Для того, чтобы человек смог достичь успеха в профессии, эту профессию нужно правильно выбрать. По мнению астрологов, склонность к определенной профессии бывает заложена в людях в соответствии с их знаком Зодиака.

О том, в какой области каждый из знаков мог бы построить неплохую карьеру, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог и ясновидящая Саона.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овен — лидер, а не последователь. Ему нужно быть всегда в главенствующей роли, управлять, планировать, но при этом иметь единомышленников или хорошую команду профессионалов. Этот знак может грамотно руководить, принимать решения и развивать компанию. Они могут проявить себя в консультировании, юриспруденции и стать отличным директором департамента.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот знак достаточно упрям и бескомпромиссен. Тельцы чувствуют себя комфортно, сидя на месте, ведя рутинную работу и получая за это хорошие деньги. Тельцы — хорошие финансисты, им нужно пробовать себя в сфере финансов. Аналитический склад ума и усидчивость раскроют их потенциал.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Активные и энергичные, любят в работе все новое, принимают правильные решения и всегда двигаются вперед. Им однозначно надо пробовать себя в сфере PR или проектах, где у них будет возможность креативить и управлять. Такой творческой натуре подойдет творческо-аналитическая карьера.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки отлично коммуницируют с людьми, легко входят в доверие, могут управлять и манипулировать. Окружающие верят им и следуют их примеру. Они вполне могут проявить себя в ораторском искусстве, диетологии или обучению персонала.

Лев (23 июля — 21 августа)

Если вы Лев, то вам нельзя закрывать свой потенциал и строить карьеру на рутиной работе. Все, что связано со вниманием, людьми, управлением – это ваше. Вы можете принимать неправильные решения, потому что эмоции ведут вас не туда, но все это удается быстро исправить. Благодаря умению завоевывать доверие окружающих вы можете попробовать себя в политике, в управлении, а также в сфере организации мероприятий.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы — перфекционисты по натуре. Работу выполняют четко и строго в сроки, придираются к деталям и любят долго размышлять. С ними сложно сойтись в рабочем плане, потому что они всегда будут недовольны своими подчиненными. Они могут попробовать себя в работе редактора, следователя или экономиста, шансы получать хорошие деньги тут велики.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Представителям этого знака Зодиака следует связать свою работу с социумом, так как им нужно быть в центре событий и постоянно с кем-то общаться. Неплохие варианты для них — специалист по продажам, туристический агент. Они отлично рассказывают и умеют впечатлять людей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот знак Зодиака очень вынослив. Скорпионы могут быть усердными и заниматься интенсивной, кропотливой деятельностью. Такой человек может построить карьеру в хирургии или судебной медицине, стать отличным фитнес тренером.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Стрельцы не любят правила и идут против них. Особенно некомфортно себя чувствуют, когда в работе есть устав и четкие обязательства. Им нужна воля действиям, чтобы они могли сами принимать решения. Стрельцы — командные игроки, им стоит себя попробовать в сфере туризма или консалтинга.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Козероги очень амбициозны. Они знают, как добиться своей цели и всегда идут к намеченному, несмотря ни на что. Они здраво оценивают объем работы и понимают, сколько времени нужно ей уделить , чтобы достигнуть результата. Очень ответственны и самостоятельны. Козероги могут построить хорошую карьеру в сфере финансов, инженерии или менеджмента.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Водолеи не терпят структуры в работе, они не любят ограничивать и загонять себя в рамки. Все что нужно этому знаку, чтобы проявить себя и показать свои возможности — это свобода и похвала. Они могут стать отличными предпринимателями, а так же хорошими специалистами в исследовательской деятельности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот знак очень хорошо чувствует людей, ему нравится помогать и оказывать поддержку. Хотя сами по себе, они любят одиночество, но в работе им нужно быть окруженными людьми. Рыбы могут попробовать построить карьеру в медицине, инженерии, а так же в педагогике.