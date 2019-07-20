Женщины каких знаков Зодиака рискуют остаться старыми девами

Таролог Наталья Копнева рассказала, кому выйти замуж мешает эгоизм, а кому - любовь к свободе.

Если раньше создание семьи было основным приоритетом в жизни каждой женщины, то сейчас приоритеты поменялись. Кто-то занят своей карьерой, кто-то просто живет для себя в надежде на то, что молодость вечна и впереди еще куча времени на то, чтобы найти «своего» человека и завести детей.

И что же в итоге? Время летит незаметно и ты вдруг понимаешь, что тебе 50 и на грудь можно смело вешать медальку с надписью «Гордая и одинокая». О том, представительницы каких знаков Зодиака склонны к тому, чтобы остаться старой девой, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог, астролог Наталья Копнева.

Лев (23 июля — 21 августа)

Это сильные и независимые женщины. Они привыкли быть в центре внимания и добиваться всего своими усилиями. Их личные интересе, карьера и благополучие — на первом месте.

Они не обделены мужским вниманием, вокруг них всегда много мужчин, но они не торопятся бежать в загс. Они позволяют себя любить и предпочитают заводить мимолетные романы, нежели серьезные отношения. В любви к себе и личному комфорту они могут остаться одни и так и не побывать на собственной свадьбе.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Слишком любят все и всех идеализировать. Они хотят выйти замуж за самого лучшего мужчину, но как правило быстро в нём разочаровываются. Находясь в постоянном поиске идеала, они рискуют так его и не дождаться.

Девы — высокоинтеллектуальные натуры, поэтому им важно, чтобы избранник был с мозгами. Со временем они часто начинают скучать со своим мужчиной и становятся слишком дотошными. По натуре они женственны и привлекательны, но не особо счастливы. А вот в карьере они достигают больших успехов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эти женщины очень своенравны, они постоянно находятся в состоянии борьбы и охоты. Они прекрасные партнеры и жены, но им быстро все может наскучить. Им нравится, чтобы мужчина был в их власти и все для этого будут стараться делать, но, когда цель достигнута, а интерес пропал, они уходят от своего избранника.

Несмотря на то, что женщины-Скорпионы сексуальны и обольстительны, они очень тяжело прощаются со своей независимостью, поэтому затащить в загс их не всегда удается.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Женщины-Стрельцы часто встречают свою старость в одиночестве. Несмотря на то, что это веселые, легкие и очень влюбчивые натуры, мысль о брачных узах их очень тяготит.

Они не могут заточить себя в отношения и переживать на тему бытовухи. Им нужна свобода и возможность наслаждаться жизнью. Такие дамы любят приключения и безумства, экстрим и жизнь для себя. Серьезные отношения кажутся им тюрьмой.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Этот знак Зодиака трудолюбив, очень ответственен и всегда добивается больших успехов в работе. Часто у таких девушек просто не хватает времени на личную жизнь. Но если любовь случается, то с обладательницами столь жесткого характера мужчине трудно будет ужиться.

Эти девушки никогда не прогнутся и будут стоять на своем, они властные и бескомпромиссные, поэтому не каждый мужчина задержится в этих отношениях. Кроме того, многие девушки остаются одни, так как боятся, что им причинят боль.