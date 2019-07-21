Гороскоп на неделю, с 22 по 28 июля, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы много сил вложили в работу, а теперь им хочется отдохнуть от нервотрепки. Что ж, царственное спокойствие вам к лицу.

Любовь. Хватит листать новостную ленту - лето проходит! Устраивайте романтические прогулки и семейные пикники.

Финансы. Приступ скупости продолжается. Может, оно и неплохо - с покупкой различной техники и гаджетов на этой неделе лучше не связываться.

Здоровье. Откажитесь от инъекций красоты, пластических операций и прочих радикальных вмешательств, которые могут подождать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы наконец-то заинтересовались восстановлением отношений и решили расставить точки над «i». А поскольку Девы весьма убедительны, задуманное им удастся.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На этой неделе стоны окружающих о занудстве Весов - проблемы окружающих. Именно привычная стратегия - тщательное обдумывание каждого шага - даст самые лучшие результаты, поскольку каждое действие будет иметь последствия. И только от вас зависит, негативными они окажутся или принесут желаемое.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Никаких афер! Не ввязывайтесь в авантюры, читайте мелкий шрифт и обходите за километр все сомнительные сделки. Любая попытка выйти за рамки закона приведет к наказанию. А вот погружение в вопросы укрепления романтических отношений принесет вам много приятных моментов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

К Стрельцам на огонек заглянет госпожа Удача. И в семейных заботах, и в рабочих вопросах, и в любовных делах вам будет везти. Принимайте ее дары, но не зарывайтесь, строя грандиозные планы по захвату мира. Удача - дама капризная, может и отвернуться. Так что просто получайте удовольствие от происходящего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пришло время большой уборки и в физическом смысле, и в эмоциональном. Избавьтесь от того, что вас тяготит или просто вам не нужно. Подумайте, кому могут пригодиться ваши вещи, которые вам уже не понадобятся, и раздайте их нуждающимся. Это и людям пользу принесет, и ваш авторитет укрепит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На Водолеев валятся разные сложности, особенно в работе. Старайтесь относиться к этому философски. Возможно, за этим стоит нечто большее, чем просто самодурство шефа, и позднее перед вами откроются новые перспективы. А сейчас вам нужны маленькие радости. Счастье — в мелочах, и оно рядом с вами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы витают в облаках и совершенно не собираются возвращаться на грешную землю. Примите совет: раз уж вы не готовы к поступкам, перейдите от строительства замков к строительству реальных планов. А воплощать их начнете позже, когда будете готовы к переменам и активным действиям.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Кому-то тут не хватает острых ощущений? Бойтесь своих желаний. Начнете сыпать перец в кастрюлю ваших отношений или вовсе искать приключения на стороне - поплатитесь. Правильнее всего сесть за стол переговоров и обсудить все накопившиеся проблемы открыто.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы носятся с теорией заговора: им кажется, что каждый сует им палки в колеса. А близкие не желают соответствовать вашим представлениям о том, как все должно быть. Нет никакого заговора. Если вы примете ситуацию такой, как есть, вы это увидите. И вам станет намного легче жить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Проблемы разрешились, неприятности отступили. Но почивать на лаврах - значит попасть под «маховик репрессий». Если вы помирились с возлюбленным, это не значит, что можно успокоиться. Работайте над отношениями. Возможно, их давно пора перевести на более высокий уровень.

Рак (22 июня — 22 июля)

«Дайте мне точку опоры, и я переверну землю!» - говорил Архимед. Похоже, Раки нашли свою «точку опоры». Они уверены в себе и готовы к самым большим свершениям. Все у них получается. Так держать! И не забывайте о тех, кто всегда рядом и поддерживает вас - им вы обязаны половиной своего успеха.

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