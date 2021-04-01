Блогинг от А до Я: обучающий онлайн-сериал Иды Галич вышел на Premier

1 апреля на видеосервисе Premier стал доступен обучающий онлайн-сериал от Иды Галич «Искусство блогинга». Он состоит из 26 выпусков, в каждом из которых содержится информация о том, как запустить и раскрутить свой блог, от одной из ведущих мастериц в этой сфере.

Напомним, у Иды Галич 7 миллионов подписчиков и 3-е место в рейтинге Instagram-блогеров Forbes Russia. Уж она точно знает, как сформировать личный бренд и заработать на нем деньги. Своих последователей она учит работать с аналитикой и взаимодействовать с рекламодателями, занимательно рассказывать истории и сочинять драматургию для видео.

Также девушка подсказывает, как противостоять хейтерам и не перегореть раньше времени. Ее курс — это путешествие от простых базовых терминов и приемов до решения сложных вопросов.

«Мое призвание — смешить людей. Моя сила — в простоте. Людям надоели одинаковые глянцевые блогеры. Это скучно и не задевает никаких эмоций. Нужны харизма, юмор и прямота: показывай то, про что можно сказать: «О, у меня так же», — говорит Галич. — Самый простой способ понравиться людям — насмешить их, поднять настроение. Когда ты смеешься над собой, они тебе доверяют».

Правда, одного смеха мало, отмечает звезда Интернета. Кроме того, чтобы быть обаятельным и занимательным, блогер еще должен уметь красиво делать фото и видео, круто подавать рекламу, разбираться в работе соцсетей, а главное — найти свою нишу в тоннах контента, которые появляются каждый день.

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