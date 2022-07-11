Юрист рассказала, когда отпускные могут быть выплачены не в полном объеме

По словам Астаевой, работнику необходимо быть внимательным и проверять действия работодателя. В случае нарушения закона можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или даже суд, сообщает 1prime.ru.

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Напомним, что в России по закону оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

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