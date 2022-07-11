Юрист рассказала, когда отпускные могут быть выплачены не в полном объеме

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева заявила, что отпускные в России работнику могут быть выплачены не в положенные по закону сроки.
«Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме. Причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)».
По словам Астаевой, работнику необходимо быть внимательным и проверять действия работодателя. В случае нарушения закона можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или даже суд, сообщает 1prime.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что в России по закону оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.