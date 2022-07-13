«Выгодно Америке»: экономист назвал точный курс евро к доллару в 2023 году

По словам Александра Разуваева, в США из Европы в ближайшее время с удвоенной силой побегут капиталы.
Доллар и евро

Доллар и евро. Фото: Global Look Press

Экономист Александр Разуваев в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что к 2023 году евро еще более ослабнет по отношению к доллару.

«В следующем году у нас будет курс доллара к евро на уровне 2001 года. 0,82, - 0,84 в паре евро - доллар. Такой курс выгоден прежде всего Америке. Туда побегут с удвоенной силой европейские капиталы».

По словам Разуваева, Европу могут ждать в ближайшее время финансовые потрясения. «Проблема Европы еще и в том, что страны, которые традиционно считаются слабым звеном, могут захотеть вернуться к национальной валюте. Италия, например, может снова ввести в обращение лиру. Если деньги твои, то ты можешь любые социальные проблемы в своей стране решать», - заметил экономист.

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Напомним, что накануне на Мосбирже произошло уникальное событие за последние 20 лет. Евро стал стоить дешевле доллара на какое-то время.

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