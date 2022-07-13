«Выгодно Америке»: экономист назвал точный курс евро к доллару в 2023 году

По словам Разуваева, Европу могут ждать в ближайшее время финансовые потрясения. «Проблема Европы еще и в том, что страны, которые традиционно считаются слабым звеном, могут захотеть вернуться к национальной валюте. Италия, например, может снова ввести в обращение лиру. Если деньги твои, то ты можешь любые социальные проблемы в своей стране решать», - заметил экономист.

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Напомним, что накануне на Мосбирже произошло уникальное событие за последние 20 лет. Евро стал стоить дешевле доллара на какое-то время.

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