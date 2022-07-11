Соцвыплаты россиянам: кому с 11 по 13 июля ПФР перечислит деньги

Пенсионный фонд России с 11 по 13 июля начнет зачислять деньги некоторым категориям россиян. Средства будут зачисляться только на карты одной платежной системы.

С 11 июля начнется вторая волна зачислений пенсий и других социальных выплат по линии ведомства за июль. В среднем по регионам таких волн в течение месяца несколько.

Известно, что в Севастополе ПФР профинансирует банки на выплату пенсий 12 июля. Деньги получат те россияне, которые выбрали в качестве доставщика кредитную организацию. Деньги придут на карту «Мир».

Получат деньги и жители Карелии. С 12 июля пенсии будут перечислять тем, кому они были назначены до 2015 года, сообщает primpress.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что в некоторых регионах России с 11 июля начнется перечисление страховых пенсий по старости, инвалидности, по потере кормильца. Размеры зачислений в каждом российском регионе разнятся.

Смотрите также