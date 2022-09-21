Сбербанк открыл еще четыре центра, где можно обменять наличную валюту

21 сентября Сбербанк сообщил о увеличении количества центров обмена валюты в российских столицах. В этих пунктах можно обменять до 16 видов валют наличными: помимо долларов США и евро доступны к покупке или продаже турецкие лиры, японские иены, казахстанские тенге и другие.

В Москве дополнительные центры появились в офисах банка по адресам:

ул. Сретенка, 14; ул. Земляной Вал, 41, стр. 1; ул. Большая Якиманка, 18.

В Санкт-Петербурге по адресу: ул. Думская, д. 1-3, лит. А.