Сбербанк открыл еще четыре центра, где можно обменять наличную валюту

21 сентября Сбербанк сообщил о увеличении количества центров обмена валюты в российских столицах. В этих пунктах можно обменять до 16 видов валют наличными: помимо долларов США и евро доступны к покупке или продаже турецкие лиры, японские иены, казахстанские тенге и другие.
В Москве дополнительные центры появились в офисах банка по адресам:
- ул. Сретенка, 14;
- ул. Земляной Вал, 41, стр. 1;
- ул. Большая Якиманка, 18.
В Санкт-Петербурге по адресу: ул. Думская, д. 1-3, лит. А.
Если нужной клиенту суммы в отделении нет, можно воспользоваться предварительным заказом. Но сотрудники банка предупреждают: в рамках существующих международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран, некоторой валюты все равно может не оказаться в достаточном количестве.
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Ранее в крупных городах России работали только 16 офисов Сбера, где можно было обменять наличную валюту. Найти их можно на сайте банка.