Сбербанк открыл еще четыре центра, где можно обменять наличную валюту

Ранее таких центров работало только 16.
Сбербанк

Сбербанк. Фото: Global Look Press

21 сентября Сбербанк сообщил о увеличении количества центров обмена валюты в российских столицах. В этих пунктах можно обменять до 16 видов валют наличными: помимо долларов США и евро доступны к покупке или продаже турецкие лиры, японские иены, казахстанские тенге и другие.

В Москве дополнительные центры появились в офисах банка по адресам:

  1. ул. Сретенка, 14;
  2. ул. Земляной Вал, 41, стр. 1;
  3. ул. Большая Якиманка, 18.

В Санкт-Петербурге по адресу: ул. Думская, д. 1-3, лит. А.

Если нужной клиенту суммы в отделении нет, можно воспользоваться предварительным заказом. Но сотрудники банка предупреждают: в рамках существующих международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран, некоторой валюты все равно может не оказаться в достаточном количестве.

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Ранее в крупных городах России работали только 16 офисов Сбера, где можно было обменять наличную валюту. Найти их можно на сайте банка.

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