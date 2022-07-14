Россиянам рассказали, какие акции рухнут до конца года

Частный инвестор Федор Сидоров заявил, что в зоне риска в плане покупки акций находится технологический сектор. Как он заметил, так называемый «IT-пузырь» на биржах зрел уже довольно давно, и его сдувание было просто вопросом времени.

Как считает эксперт, есть и еще несколько отраслей, находящихся в «зоне риска». К ним Сидоров отнес акции и ценные бумаги энергосектора. Пока сырье очень дорогое, но начнется рецессия и спрос упадет. Соответственно рухнут и цены на акции.

В опасности банковский сектор и акции, связанные с ним. Сидоров заметил, что ужесточение монетарной политики в развитых странах вызовет спад кредитования, что снизит прибыль банков.

Автопром, авиаперевозчики, круизные компании, туризм также могут пострадать от рецессии, сообщает 1prime.ru.

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Напомним, что в некоторых развитых странах сегодня наблюдается небывалая инфляция. Она доходит, как утверждают эксперты, до 80 процентов.