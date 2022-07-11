Онлайн-распродажи IKEA в России потерпели крах

Вот уж четвертый день компания не может организовать запланированную акцию — продажу своих товаров по интернету. Желающих их купить много, постоянно поступают заказы, но из этого ничего не получается.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — сообщается на сайте IKEA.

Три дня назад руководство обнадежило потенциальных покупателей: все наладится после выходных. Но этого не произошло. Начало онлайн-распродажи было объявлено еще 5 июля, но произошел сбой в работе сайта компании. В СМИ стали появляться данные о том, что к «обвалу» сайта приложили руку конкуренты. 7 июля удалось наладить онлайн-распродажи, но потом снова начались проблемы, сообщает Телеканал «360».

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