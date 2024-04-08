«Галя, у нас отмена»: как покупатели обманывают Ozon и Wildberries, сдавая ношеное белье и муляжи вместо телефонов

Получается, что, сделав заказ на такой торговой площадке, ты всегда можешь его вернуть, даже если эта вещь глубоко интимного характера — например, игрушки 18+, нижнее белье, средства контрацепции. А уж об остальных категориях товара и говорить не приходится. Люди покупают одежду, рвут ее или ставят на ней пятна, а потом возвращают, замаскировав брак; берут игрушки своим детям и приносят их сломанными, заказывают цветы на праздник, а потом возвращают уже увядшими. Пока закон не на стороне маркетплейсов, им приходится выкручиваться самим, и делают они это по-разному. Кто-то сам прописывает правила возврата для своей площадки, кто-то терпит все неудобства и работает практически себе в убыток, чтобы не отпугнуть клиентов.

Проблема обмана продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» зашла настолько далеко, что это явление даже получило негласное название «потребительский экстремизм». Какие же продавцы страдают на торговых площадках сильнее всего? Чем люди стремятся попользоваться бесплатно, а потом вернуть?

В первую очередь это дорогостоящие товары, а именно техника и электроника. Воспользоваться холодильником, а потом вернуть его со следами кетчупа, будет, конечно, проблематично, поэтому «покупателей-экстремистов» привлекают товары поменьше. Самая уязвимая категория — смартфоны и компьютеры и их комплектующие. Происходит это так: клиент заказывает смартфон, забирает, заменяет дома покупку на муляж или просто свой старый телефон и оформляет возврат. Аналогичным образом это проворачивают с компьютерами и запчастями для них. Сотруднику ПВЗ эти люди обычно объясняют, что товар «просто не подошел». Расчет здесь на то, что работник пункта приема, как правило, очень загружен, чтобы тщательно рассмотреть возвращаемый товар, и кроме того, может не обладать достаточной квалификацией, чтобы обнаружить обман. Как в случае с подменой запчастей компьютера, которую можно обнаружить, только разобрав гаджет и точно зная, какие детали там были изначально.