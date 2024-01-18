Какие продукты подорожают в ближайшее время

Конец прошлого года ознаменовался ажиотажем вокруг повышения цен на яйца. Тогда, по данным Росстата, они подорожали на 61,35%. А что год грядущий нам готовит?

О том, что будет с ценами на яйца и другие продукты, Teleprogramma.pro поговорила с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.

«Современный признак рыночных отношений – это доминирование крупных компаний, которые реализуют продукцию на тех или иных сегментах рынка. Они везде диктуют свои цены. Монополии крупных компаний продолжат работать и в 2024 году, - отметил Михаил Кимович. - Как и у каждого рыночного предприятия, единственная их цель – повышение прибыли. Они имеют власть над рынком и могут устанавливать цены по своему усмотрению».

По словам Михаила Беляева, монополии отличаются тем, что они, ссылаясь на объективные факторы, повышают свои цены намного больше, чем того бы требовали объективные обстоятельства, что и произошло в 2023 году.