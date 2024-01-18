Какие продукты подорожают в ближайшее время

Конец прошлого года ознаменовался ажиотажем вокруг повышения цен на яйца. Тогда, по данным Росстата, они подорожали на 61,35%. А что год грядущий нам готовит?
О том, что будет с ценами на яйца и другие продукты, Teleprogramma.pro поговорила с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.
«Современный признак рыночных отношений – это доминирование крупных компаний, которые реализуют продукцию на тех или иных сегментах рынка. Они везде диктуют свои цены. Монополии крупных компаний продолжат работать и в 2024 году, - отметил Михаил Кимович.
- Как и у каждого рыночного предприятия, единственная их цель – повышение прибыли. Они имеют власть над рынком и могут устанавливать цены по своему усмотрению».
По словам Михаила Беляева, монополии отличаются тем, что они, ссылаясь на объективные факторы, повышают свои цены намного больше, чем того бы требовали объективные обстоятельства, что и произошло в 2023 году.
«Отсюда мы делаем вывод, что инфляции не избежать, что цены будут увеличиваться – только на что-то быстрее, а на что-то – медленнее. Может быть, повысится стоимость каких-то продуктов, но сейчас трудно предположить что-то конкретное, потому что наблюдается такое предновогоднее затишье, - отмечает спикер.
- Ускоренными темпами будут расти цены на товары первоповседневного спроса, то есть те товары, которые нельзя заменить ничем другим, например, тот же бензин».
Михаил Беляев в студии канала ОТР
- А что вы скажете о продуктах?
- Цены на продукты вырастут быстрее, чем по среднему потоку. Возможно, не будет таких экстраординарных всплесков, как это было с куриными яйцами. Скорее всего, монополисты будут вести себя более аккуратно, но думать, что они бросят свою затею с повышением цен, было бы очень наивно.
Для этого должен быть разработан специальный законопроект, на основании которого Федеральная Антимонопольная служба будет эффективно и полномасштабно работать на рынке повышения цен.
- Давайте отдельно поговорим о молочной продукции и мясе…
- Поскольку молочная продукция очень сложная для производства, как минимум, она вырастет на 10 %. Монопольную позицию занимают и те, кто реализует хлеб и хлебобулочные изделия.
На мясо существует ограниченный спрос, для многих оно уже стало дорогим. На птицу цены будут расти вместе с общим потоком инфляции.
- А что же будет с ценами на многострадальные яйца?
- Этот год научил яйцеводов и птицеводов, что нельзя так резко безудержно и бессовестно повышать цены.
Конечно, в пределах инфляции все будет дорожать, может, яйца в меньшей степени. Потому что в прошлом году они настолько подорожали, что монополистам еще хватит повышенной прибыли. Эта цена будет расти еще полгода.
- Повысится ли стоимость круп и других непортящихся продуктов?
- То, что может полежать, пусть полежит. Но чтобы шла торговля, могут изображаться скидки. Ведь товары нужно проталкивать на рынок. А из-за монополии все дорожает.
В общем, надо быть готовым, что, как минимум, на 10% вырастет все.
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Мясные деликатесы всегда были дорогим продуктом. Фото: Global Look Press
- А ожидается ли какое-то подешевение?
- Нет. Сейчас везде действуют монополии. Возможно, в некоторых магазинах и существуют скидки и разовые акции. Но ведь им нужно как-то реализовывать свою продукцию. Они ведь потратили деньги на оптовых базах.
Недавно я покупал огурцы за 550 рублей. А представьте, что вы проводите акцию, и они теперь стоят по 400, но это все равно безумная цена. Но у вас в голове внезапно срабатывает: «Хватай мешки, поезд отходит. И вы начинаете закупать эти огурцы. На многих это действительно действует.
Это такой маркетинговый психологический прием - сначала повысить стоимость, а потом сделать скидку. Мол, поставили красную цену, и вот как здорово получилось.
Индекс цен не пойдет назад. Там, где преобладают монополисты, дефляции не будет.
И в сезон, и не в несезон для монополии самое главное - повышать цены, для чего найдется любой предлог. То доллар подорожал, то рубль подешевел, то возникли логистические сложности. А Федеральная Антимонопольная служба не всегда выступает регулятором и ограничителем цен.
Так что никто не будет спорить с этими аргументами.