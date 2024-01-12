Каким будет курс доллара дальше

В конце декабря некоторые российские аналитики предрекли падение рубля. По их мнению, оно случится после середины марта. Сейчас же курс доллара показывает относительную стабильность и составляет 89 рублей.
Но может ли это быть затишье перед бурей? Что ждет нашу валюту в ближайшем будущем? Об этом Teleprogramma.pro рассказал экономист Александр Разуваев.
- Александр, в Интернете распространяется мнение, что после марта рубль ждет чуть ли не девальвация…
- Я бы не говорил о падении. Никто не знает, что случится потом. Вероятно, в декабре текущего года курс будет таким же, как и в декабре прошлого. Соответственно, это базовый сценарий.
Если же возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, связанные с геополитикой, то временно курс может быть и 100, и 110 рублей.
А в пользу нашей валюты сейчас говорит не только бюджетное правило продажи, но и высокая ставка, ожидание роста цен на нефть, долговые проблемы в Америке.
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В пользу рубля говорит немало факторов. Фото: Global Look Press
- Значит, плохих новостей в марте о нашем рубле не ждать?
- Российская макроэкономика уже достаточно стабильная. ВВП увеличивается, зарплаты тоже, индекс Мосбиржи растет, дивиденты также должен вырасти. Конечно, это все восстановительный рост, но так или иначе все вроде бы неплохо. Но поживем-увидим.
Государству нужен стабильный рубль: это и спокойствие населения, и пониженная инфляция. О том, что будет потом, говорить достаточно сложно. Но, на мой взгляд, люди должны следить за индексом Мосбиржи, а не за долларом.