Каким будет курс доллара дальше

- Александр, в Интернете распространяется мнение, что после марта рубль ждет чуть ли не девальвация…

- Я бы не говорил о падении. Никто не знает, что случится потом. Вероятно, в декабре текущего года курс будет таким же, как и в декабре прошлого. Соответственно, это базовый сценарий.

Если же возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, связанные с геополитикой, то временно курс может быть и 100, и 110 рублей.

А в пользу нашей валюты сейчас говорит не только бюджетное правило продажи, но и высокая ставка, ожидание роста цен на нефть, долговые проблемы в Америке.

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