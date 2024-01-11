Что будет с ценами на жилье после повышения ипотечной ставки: прогноз эксперта

Сбербанк повышает ипотечную ставку на 1,1 %. Теперь минимальная ставка по ипотеке на новостройки, вторичное жилье и строительство жилого дома составляет 16, 7%.

Как эти изменения отразятся на рынке жилья? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с президентом Международной академии ипотеки Ириной Радченко.

По словам Ирины, учитывая повышение ключевой ставки 15 декабря до 16%, это событие было ожидаемым. И после праздников Сбербанк отреагировал на эти изменения соответствующим образом. Каждый банк корректирует свои показатели, и это неудивительно.

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- Ирина, бывали на вашей памяти более высокие ипотечные ставки?

- В 90-х ставка составляла 30% годовых в долларах. Однако люди брали ипотеку и оставались очень довольны, потому что скорость роста недвижимости была еще больше. Эти проценты все равно покрывались.

Более того, два года назад ключевая ставка вообще была 20% и, соответственно, росла и ипотека. В период коронавируса рынок жилья тоже замер и чтобы подстегнуть спрос на недвижимость, размер ставки понизили до 6%. В 2022 году ее продлили.

Понятно, что на вторичном рынке квартиры не покупали, а вот на первичном все-таки совершались сделки.