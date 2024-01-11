Что будет с ценами на жилье после повышения ипотечной ставки: прогноз эксперта

Сбербанк повышает ипотечную ставку на 1,1 %. Теперь минимальная ставка по ипотеке на новостройки, вторичное жилье и строительство жилого дома составляет 16, 7%.
Как эти изменения отразятся на рынке жилья? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с президентом Международной академии ипотеки Ириной Радченко.
По словам Ирины, учитывая повышение ключевой ставки 15 декабря до 16%, это событие было ожидаемым. И после праздников Сбербанк отреагировал на эти изменения соответствующим образом. Каждый банк корректирует свои показатели, и это неудивительно.
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- Ирина, бывали на вашей памяти более высокие ипотечные ставки?
- В 90-х ставка составляла 30% годовых в долларах. Однако люди брали ипотеку и оставались очень довольны, потому что скорость роста недвижимости была еще больше. Эти проценты все равно покрывались.
Более того, два года назад ключевая ставка вообще была 20% и, соответственно, росла и ипотека. В период коронавируса рынок жилья тоже замер и чтобы подстегнуть спрос на недвижимость, размер ставки понизили до 6%. В 2022 году ее продлили.
Понятно, что на вторичном рынке квартиры не покупали, а вот на первичном все-таки совершались сделки.
Ирина Радченко в студии канала ОТР. Фото: кадр из видео
- Как нововведения отразятся на рынке недвижимости? Будут ли, на ваш взгляд, снижаться цены на квадратный метр жилья, иначе речь может идти о больших суммах?
- Нужно помнить о существовании разных видов ипотеки. Например, на льготную ипотеку на покупку в новостройках или на сданное юридическим лицам жилье действует скидка в 8%. Правда, для Москвы и Питера и их областей размер кредита уменьшили в два раза: с 12 до 6 миллионов, ну а для всех остальных оставили прежние цифры. А жители Арктической и Дальневосточной областей могут взять кредит в девять миллионов.
То есть это было сделано для того, чтобы уравнять спрос на жилье в других регионах, к тому же в Москве и Питере увеличили первоначальный взнос до 30%. Но в целом я думаю, что до 1 июля 2024 года найдутся клиенты и на льготную ипотеку. Учитывая, что теперь минимум по «вторичке» - 16,7%, это все равно выгодно.
К тому же сохраняются все разновидности ипотеки для IT-специалистов, сельской ипотеки, ипотеки для семей с двумя детьми в размере 6%. Большой спрос на семейную ипотеку – это практически половина от всех предложений. На этих категориях никак не отразится эта ключевая ставка.
Если человек продает свою трехкомнатную квартиру, допустим, супруги разъезжаются, то какая им разница? Обменные операции на вторичном рынке все равно останутся. Поэтому не могу сказать, что: «Ужас, ужас. Шеф, все пропало. Все будет падать».
Большинство серьезных аналитиков прогнозируют, что после выборов президента рубль будет падать. И тогда, конечно, люди снова побегут на рынок недвижимости. Сейчас очень выгодно вкладывать в депозиты, потому что все банки дают по 15%. Это очень хорошо.
Но как только будет снижаться ключевая ставка и падать рубль, вот тут снова появится покупательский всплеск, и цены также могут вырасти.
Вообще, сейчас очень не позитивная ситуация с точки зрения сохранения своих средств.
Ведь на депозитах и в ячейках наших граждан хранится около 40 триллионов рублей, никто точно не подсчитывал. У наших людей большие накопления, хотя часть населения закредитована. А депозиты в сорок триллионов, конечно, будут перетекать на рынок недвижимости.
Как повышение ипотечной ставки повлияет на рынок жилья. Фото: Global Look Press
- Как вы думаете, снизится ли в следующем году ключевая ставка, что, конечно, повлияет и на ипотечную?
- Я думаю, что в следующем году инфляция вырастет, будет двузначной. А Центробанк у нас традиционно борется с инфляцией повышением ключевой ставки, которая, на мой взгляд, тоже будет двузначной.
В первом полугодии я думаю, что ничего улучшающего ситуацию не произойдет. Может быть, к лету что-то изменится, но сейчас банкиры говорят, что ставки по депозитам будут дорогими, как минимум, в первом квартале. А значит, ипотека по «вторичке» тоже будет высокой.