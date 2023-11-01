Что будет с ипотекой после повышения ключевой ставки

Радченко отметила, что на рынке новостроек в целом это не сильно отразится, но косвенно все же повлияет: количество граждан, которые продавали свои старые квартиры и покупали новые, уменьшится. Ведь такая высокая ставка снизит число желающих купить вторичное жилье.

«Но и с первичным жильем тоже не все просто. Цены на первичное жилье уже давно оторвались от каких-то разумных цифр», — считает Ирина.

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Эксперт не рекомендует сейчас вкладывать свои средства в недвижимость — на этом сложно заработать. Гораздо выгоднее открывать депозиты и получать проценты.

По мнению Ирины Радченко, есть три варианта развития событий на российском рынке в ближайшей перспективе: