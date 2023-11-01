Что будет с ипотекой после повышения ключевой ставки

Центробанк России после планового заседания, которое состоялось 27 октября, сообщил о росте ключевой ставки до 15%. О том, как это отразится на рынке недвижимости и что будет с ипотечной ставкой, Teleprogramma.pro прокомментировала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко:
«В ближайшее время все банки пересмотрят рыночную ипотеку и увеличат ее на 2%, то есть средняя ипотечная ставка будет 17% на покупку вторичного жилья. По первичному рынку еще действуют льготные программы: 8% на новостройки и для семей с двумя несовершеннолетними детьми — 6%».
Фото: Global Look Press
Радченко отметила, что на рынке новостроек в целом это не сильно отразится, но косвенно все же повлияет: количество граждан, которые продавали свои старые квартиры и покупали новые, уменьшится. Ведь такая высокая ставка снизит число желающих купить вторичное жилье.
«Но и с первичным жильем тоже не все просто. Цены на первичное жилье уже давно оторвались от каких-то разумных цифр», — считает Ирина.
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Эксперт не рекомендует сейчас вкладывать свои средства в недвижимость — на этом сложно заработать. Гораздо выгоднее открывать депозиты и получать проценты.
По мнению Ирины Радченко, есть три варианта развития событий на российском рынке в ближайшей перспективе:
«Если Центробанк удержит рубль в районе 90–95, то наступит стагнация, то есть не будет ничего продаваться и покупаться.
Но если рубль станет выше 100, то депозиты не спасут: люди, у которых есть деньги, начнут скупать все, в том числе и вторичное жилье, вследствие чего недвижимость подорожает еще больше.
Также возможно, что экономика России будет находится в состоянии застоя, тогда количество доходов граждан будет уменьшатся. Соответственно не все заемщики смогут выплачивать кредиты и выставят квартиры на продажу, естественно, по бросовой цене, с огромной скидкой. В случае массового дефолта может и обвал рынка произойти».
Фото: Global Look Press
Так что сейчас не лучшее время вкладывать свои средства в недвижимость. Эксперт рекомендует брать ипотеку только с использованием маткапитала, а также при наличии льгот и хорошего первоначального взноса от 30%, то есть когда покупатель застрахован от больших платежей и крупной нагрузки на семейный бюджет.
«С точки зрения инвестиций, российский рынок сейчас не привлекателен, слишком большие риски. Для тех, кому нужно жилье, но средства ограничены, это не самый благополучный момент входа в рынок: вы можете остаться без квартиры и без денег. От кредитной нагрузки лучше в такие времена избавляться. Не стоит брать, например, кредит на первоначальный взнос».
В заключении Ирина Радченко поделилась одной хитростью для тех, у кого есть накопления и возникла необходимость в покупке недвижимости в этот период.
«Вы можете взять ипотеку с минимальным первоначальным взносом на максимальный срок под 8%, а оставшиеся деньги положить на депозит под 15–16% — вот вам ипотека почти бесплатно».
Что касается вопроса о новом увеличении ключевой ставки, тут Ирина Радченко однозначна.
«На следующем заседании ЦБ с большой вероятностью увеличит ключевую ставку до 17%, потому что предыдущее повышение оказалось не очень эффективным».