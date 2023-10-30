Что будет с материнским капиталом в 2024 году

Россиянок заставила поволноваться новость о возможных изменениях при предоставлении материнского капитала. Депутаты Госдумы предложили ограничить возраст матери первенца до 25–30 лет для выдачи маткапитала.

Teleprogramma.pro выяснила у Ирины Волынец, уполномоченной по правам ребенка в республике Татарстан, на сколько реальны такие изменения.

«Минтруд заявил, что до конца 2026 года выдача маткапитала будет производиться по действующей программе. Поэтому данное предложение сейчас только на уровне законодательной инициативы. Но в любом случае, маловероятно, что будут приняты какие-то изменения до окончания сегодняшней программы, потому что все это связано с бюджетными расходами. При расчете размера средств на маткапитал и детские пособия определяющим документом является прогноз Социального фонда России, это планируется заранее. Сейчас с каждым годом рождается все меньше детей, поэтому если и будут вноситься какие-то изменения, то, точно не через лишение права на маткапитал женщин после 30 лет. Они должны быть направлены исключительно на увеличение выплат».

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Ирина Волынец считает, что действующую программу все же необходимо поменять. Она поделилась с Teleprogramma.pro, какие меры следует принять.

«Программа материнского капитала за время действия показала свою эффективность и нужно обязательно ее продлить. Важно сделать в этой сфере определенные преобразования, а именно ввести прогрессирующую шкалу: то есть за каждого последующего ребенка нужно платить больше, чем за предыдущего. Сегодня у нас за первого ребенка намного больше, чем за второго и так далее.