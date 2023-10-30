Что будет с материнским капиталом в 2024 году

Россиянок заставила поволноваться новость о возможных изменениях при предоставлении материнского капитала. Депутаты Госдумы предложили ограничить возраст матери первенца до 25–30 лет для выдачи маткапитала.
Teleprogramma.pro выяснила у Ирины Волынец, уполномоченной по правам ребенка в республике Татарстан, на сколько реальны такие изменения.
«Минтруд заявил, что до конца 2026 года выдача маткапитала будет производиться по действующей программе. Поэтому данное предложение сейчас только на уровне законодательной инициативы. Но в любом случае, маловероятно, что будут приняты какие-то изменения до окончания сегодняшней программы, потому что все это связано с бюджетными расходами.
При расчете размера средств на маткапитал и детские пособия определяющим документом является прогноз Социального фонда России, это планируется заранее.
Сейчас с каждым годом рождается все меньше детей, поэтому если и будут вноситься какие-то изменения, то, точно не через лишение права на маткапитал женщин после 30 лет. Они должны быть направлены исключительно на увеличение выплат».
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Ирина Волынец считает, что действующую программу все же необходимо поменять. Она поделилась с Teleprogramma.pro, какие меры следует принять.
«Программа материнского капитала за время действия показала свою эффективность и нужно обязательно ее продлить. Важно сделать в этой сфере определенные преобразования, а именно ввести прогрессирующую шкалу: то есть за каждого последующего ребенка нужно платить больше, чем за предыдущего. Сегодня у нас за первого ребенка намного больше, чем за второго и так далее.
Что касается отмены выплат для женщин, которые родили после 30 лет — я считаю, что нужно тем, кто родил до 30 лет ввести повышающий коэффициент, а тем, кто родил после 30-ти — оставить те цифры, которые есть. Надо поменять местами выплаты за первого и второго ребенка и увеличивать выплату за каждого последующего. Это поможет женщинам принять решение рожать как можно раньше и становиться многодетными мамами».
Уполномоченная по правам ребёнка в республике Татарстан Ирина Волынец. Фото: социальные сети
Чем больше в семье детей, тем в большей жилплощади нуждается семья. Ирина Волынец видит возможное решение этой проблемы.
«Так как более 90 процентов материнского капитала тратится на улучшение жилищных условий, то нужно принимать следующие меры: после рождения третьего ребенка государство должно погасить проценты по ипотечному кредиту, а после четвертого и последующих детей — погасить остаток долга. Тогда не будет жилищных проблем».
Напомним, материнский капитал на первого и второго ребенка начал выплачиваться с 2020 года. В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 589,5 тыс. руб., а при рождении второго ребенка выплата — 779 тыс. руб. Программа государственной поддержки российских семей действует до 2026 года.
Справка Teleprogramma.pro
Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребёнка в республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет».