На сколько вырастут пенсии в следующем году: комментарий эксперта

В следующем году пенсии неработающих граждан вырастут на 7, 5%. Об этом заявила представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ходе беседы с «Парламентской газетой».

А пенсионный эксперт Сергей Власов отметил, что за три года рост страховых пенсий составит примерно 20%.

Как и на сколько пенсии будут индексироваться в дальнейшем? Об этом в беседе с Teleprogramma.pro рассуждает глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Так, он напомнил, что цифра 7, 5% складывается из той инфляции, которая образуется по результатам этого года. Но более точные показатели по состоянию инфляции можно будет назвать к началу следующего.