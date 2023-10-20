На сколько вырастут пенсии в следующем году: комментарий эксперта

В следующем году пенсии неработающих граждан вырастут на 7, 5%. Об этом заявила представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ходе беседы с «Парламентской газетой».
А пенсионный эксперт Сергей Власов отметил, что за три года рост страховых пенсий составит примерно 20%.
Как и на сколько пенсии будут индексироваться в дальнейшем? Об этом в беседе с Teleprogramma.pro рассуждает глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Так, он напомнил, что цифра 7, 5% складывается из той инфляции, которая образуется по результатам этого года. Но более точные показатели по состоянию инфляции можно будет назвать к началу следующего.
«Однако учитывая, что в нашей Конституции говорится о том, что пенсии должны быть индексированы не реже одного раза в год и на процент не ниже, чем уровень инфляции, все, что можно сделать чаще и больше, будет приветствоваться. Все происходит в рамках закона.
Цифра 7, 5% означает, что накопленная инфляция этого года, то есть увеличение цен на продукты, билеты, лекарства, ЖКХ, должна быть учтена в полном объеме, - поясняет Валерий Рязанский.
Что же касается пенсионеров и индексации их потребительской корзины, то, конечно, она отличается от потребительской корзины молодых. У них ведь немного другие запросы, включающие кино, поездки, какие-то развлечения, тогда как у старшего поколения расходы в основном на еду и лекарства. И то: питание старшего поколения существенно отличается от питания молодежи. Этим и объясняется влияние разных коррекционных процессов».
По словам Валерия Рязанского, в конце каждого года обычно прогнозируется размер индексации пенсий на следующий.
Например, индексация на 2025 год будет уточняться тогда, когда будет сформирован бюджет 2025-го года и более-менее станет понятен объем инфляции. Аналогичная ситуация складывается и в отношении 2026 года.
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
«Вот если все эти проценты наложить один на другой и умножить все эти коэффициенты, то и получатся понятные 20%, на которые вырастет пенсия за три года, - комментирует Валерий Рязанский. - Здесь нет высшей математики, а только четкое выполнение требований закона со стороны правительства.
- А что вы думаете о размерах индексации пенсий вообще?
- Тот факт, что пенсия индексируется - это требование конституции. А вот вопрос достаточности этих индексаций – это уже вопрос возможностей экономики государства, потому что таким образом мы компенсируем все те потери, которые сложились. То есть не повышаем пенсию, а индексируем ее, сохраняя ее покупательскую способность на следующий год.
Конечно, пенсионеры хотели бы, чтобы пенсия немного увеличивалась, но это уже задачи другого порядка. Это задачи экономики государства - чтобы пенсию можно было не просто индексировать, но еще и повышать.