Подведен итог: стало известно, как сильно вырос курс доллара к рублю в сентябре 2023 года

Журналисты сравнили курсы валют на закрытии торгов Мосбиржи 29 сентября с показателями 31 августа 2023 года. Выяснилось, что курс доллара к рублю по итогам сентября вырос на 2,02%, курс евро снизился на 0,71%, а курс юаня за месяц вырос на 2,45%.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Всего за сентябрь доллар подорожал на 1,71 рубля - до 97,96 рубля с уровня 96,02 рубля.

Евро подешевел на 73,5 копеек - до 103,35 рубля с уровня 104,085 рубля.

Юань подорожал на 32,3 копейки - до 13,493 рубля с уровня 13,17 рубля.

По материалам ТАСС.