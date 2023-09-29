Названа разница в цене между ипотекой и арендой квартир в Москве

Снимать или покупать в кредит? Эксперты агентства недвижимости «Метриум» рассчитали, во сколько обходится в месяц аренда и ипотека квартир в Москве (в сентябре 2023 года).
Студия стоимостью около 6 миллионов рублей:
- аренда — 27 тысяч рублей;
- ипотека — 60 тысяч рублей.
Двушка в новостройке за 17 миллионов рублей:
- аренда — 60–75 тысяч рублей;
- ипотека — 117 тысяч рублей (при первоначальном взносе 20% и сроке кредита 30 лет).
Двушка бизнес-класса за 27,7 миллиона рублей:
- аренда — в 130–140 тысяч рублей;
- ипотека — 274 тысячи рублей (по комбинированной программе).
Двушка на вторичном рынке за 14 миллионов рублей:
- аренда — 50–70 тысяч рублей;
- ипотека — 166 тысяч рублей.
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«Ежемесячный ипотечный платеж и на первичном, и на вторичном рынках выше арендной ставки минимум на 30%, но преимущества жилищного кредита нивелируют эту разницу», — цитирует MK.ru управляющего директора компании Руслана Сырцова.
«Залоговая недвижимость становится собственностью заемщика. В случае необходимости ее можно продать, даже с прибылью. Исключение составляет жилье, приобретенное по околонулевой ипотеке: его с прибылью точно не продашь. Но подобные предложения уже ушли с рынка».
«Единственный серьезный риск при покупке жилья в ипотеку — ухудшение материального положения заемщика».
Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй, с января по сентябрь 2023 года размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки в России увеличился на 9,8% и достиг 100,4 тысячи рублей. Для Москвы этот показатель оценивается почти в два раза выше — в 189,7 тысячи рублей. Для Подмосковья почти в полтора — в 143,2 тысячи рублей.