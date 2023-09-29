Названа разница в цене между ипотекой и арендой квартир в Москве

Снимать или покупать в кредит? Эксперты агентства недвижимости «Метриум» рассчитали, во сколько обходится в месяц аренда и ипотека квартир в Москве (в сентябре 2023 года).

Студия стоимостью около 6 миллионов рублей:

аренда — 27 тысяч рублей;

ипотека — 60 тысяч рублей.

Двушка в новостройке за 17 миллионов рублей:

аренда — 60–75 тысяч рублей;

ипотека — 117 тысяч рублей (при первоначальном взносе 20% и сроке кредита 30 лет).

Двушка бизнес-класса за 27,7 миллиона рублей:

аренда — в 130–140 тысяч рублей;

ипотека — 274 тысячи рублей (по комбинированной программе).

Двушка на вторичном рынке за 14 миллионов рублей: