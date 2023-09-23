Названы регионы РФ с наибольшим ростом зарплат в 2023 году

По информации, опубликованной Минэкономразвития, в первом полугодии 2023-го номинальная заработная плата выросла во всех регионах России. В 60 субъектах рост был выше, чем в среднем по стране.

Чемпионами по этому показателю стали Оренбургская область (22,9%), Курганская область (21,0%), Алтайский край (20,2%), Чувашская Республика (19,5%), Республика Марий Эл (18,8%) и Брянская область (17,7%).

Ожидается, что в среднесрочной перспективе, в номинальных зарплатах больше всего подрастут Кемеровская (11,1%) и Челябинская (10,8%) области, Дагестан (10,6%), Забайкальский край (10,3%), Мордовия (10,1%) и Воронежская область (+10,1%).

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Увеличение темпов роста заработной платы в регионах чиновники собираются обеспечивать в том числе повышением МРОТ и окладов в бюджетном секторе, а также мерами социальной поддержки на федеральном уровне. Ну и выявлением с последующей легализацией «неформально занятых граждан».

По материалам ТАСС.