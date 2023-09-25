Эксперт предупреждает о резком росте цен: «Вплоть до Нового года»

Эксперты уже не раз сообщали, что этой осенью заметно вырастут цены на мясо, курицу, яйца, колбасные изделия. Кроме того, ожидается подорожание чая и кофе, а также экзотических фруктов.

На сколько может вырасти цена на эти и другие товары? С чем это связано? Может быть, что-то в России подешевеет — и почему? С этими вопросами мы обратились к Татьяне Тарасовой, финансовому аналитику.



— Татьяна, действительно ли нам стоит ожидать значительного подорожания? Или новые цены не будет слишком критично отличаться от старых?

— Рост цен — непрерывный процесс, это нормально. Однако в последние годы (еще со времен пандемии коронавирусной инфекции) он стал слишком заметным.

Этой осенью мы тоже будем наблюдать рост цен на весь продуктовый сектор. Это подорожание коснется как скоропортящихся товаров (молоко, яйца, сыры, колбасы, мясо, рыба, овощи, фрукты, ягоды, травы), так и товаров с длительным сроком хранения (крупы, специи, консервация, чай, кофе, сахар).

— А что можно сказать о товарах, которые нам привозят из-за рубежа?

— Импортируемые товары подорожают на 50–100 процентов. Цены на продукцию, произведенную в нашей стране, будет расти менее заметными темпами — от 10 до 100 процентов, но этот процесс будет растянут на всю осень и даже зиму, вплоть до Нового года. Например, на этой неделе чай подорожает на 10 процентов, через две недели — еще на 15 и так далее. Рост будет плавным, не таким резким, как на импорт, но тоже довольно заметным.

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Напомним, в числе основных продуктов, которые присутствуют на столах россиян практически каждый день, — яйца и мясо. Именно эти продукты, по сведениям аналитиков, подвергнутся значительному подорожанию: яйца — на 15%, мясо — на 5%. А вслед за подорожанием чая, кофе и сахара следует ожидать роста цен и на кондитерские изделия — на 6–9%.

Что касается молока, то цены на него могут остаться на прежнем уровне, а вот молочная продукция — такая как сыры, сливочное масло и йогурты — подорожает.