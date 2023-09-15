Кто может получить налоговый вычет на детей – и как это сделать

Налоговый вычет на ребенка полагается родителям и их супругам, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям и их супругам, которые платят НДФЛ со своих доходов. Вычет выплачивается на детей, которые не достигли 18-летнего возраста, а если ребенок обучается на дневном отделении института или колледжа – то до окончания обучения, вплоть до 24 лет.

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Если речь идет о недееспособном ребенке, то в этом случае возраст не имеет значения. Оформить ежегодный налоговый вычет можно через работодателя или через налоговую службу, сообщает издание «РИАМО».