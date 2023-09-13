Стало известно, что нужно делать с долларами — советует экономист

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал, как следует поступить с долларами тем россиянам, которые хранят свои сбережения именно в этой валюте.
По его мнению, доллар может вернуться к тем отметкам, которые установились в последние недели. Некоторые риски для тех, кто держит наличные доллары дома, сохраняются. Но все же эксперт не рекомендует срочно отправляться в обменник.
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«Если есть возможность, надо доллары хранить. Конечно, даже держать в банке я бы тоже не стал», — приводит слова Гринберга издание Аrgumenti.ru.