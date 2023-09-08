На кого идти учиться, чтобы зарабатывать миллионы: эксперты узнали, у кого в России самые большие зарплаты

Ассоциация менеджеров и рекрутинговое агентство Unicorn Search выяснили, кто в России получает самые большие зарплаты. Проведя более 110 глубинных интервью руководителей высшего звена, эксперты пришли к выводу, что самая внушительная получка у топ-менеджеров в нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслях.

Исследование показало, что наиболее высокие заработные платы получают руководители в нефтегазовой отрасли, чей средний годовой доход составляет 47,8 миллиона рублей. Кроме того, в данной сфере установлена годовая премия, которая зависит от показателей сотрудника и в среднем составляет 20,3 миллиона.

Лидерами по зарплате также являются управленцы в логистике - их годовой доход составляет, в среднем, 34,6 миллиона рублей, а годовая премия - 23,1 миллиона.

В фармацевтической индустрии, которая занимает третье место по уровню зарплат топ-менеджеров, годовой доход руководства составляет 32,2 миллиона рублей, а годовая премия, зависящая от достижения целей, в среднем, около 39 миллионов.