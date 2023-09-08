На кого идти учиться, чтобы зарабатывать миллионы: эксперты узнали, у кого в России самые большие зарплаты

Ассоциация менеджеров и рекрутинговое агентство Unicorn Search выяснили, кто в России получает самые большие зарплаты. Проведя более 110 глубинных интервью руководителей высшего звена, эксперты пришли к выводу, что самая внушительная получка у топ-менеджеров в нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслях.
Исследование показало, что наиболее высокие заработные платы получают руководители в нефтегазовой отрасли, чей средний годовой доход составляет 47,8 миллиона рублей. Кроме того, в данной сфере установлена годовая премия, которая зависит от показателей сотрудника и в среднем составляет 20,3 миллиона.
Лидерами по зарплате также являются управленцы в логистике - их годовой доход составляет, в среднем, 34,6 миллиона рублей, а годовая премия - 23,1 миллиона.
В фармацевтической индустрии, которая занимает третье место по уровню зарплат топ-менеджеров, годовой доход руководства составляет 32,2 миллиона рублей, а годовая премия, зависящая от достижения целей, в среднем, около 39 миллионов.
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В банковской сфере средний заработок управленца находится на уровне 29,8 миллиона рублей в год, а годовая премия - порядка 12 миллионов.
В технологических компаниях годовой заработок топ-менеджера составляет примерно 26,7 миллиона рублей, а премия - около 18,5 миллиона.
В страховых компаниях управленцы получают 26,4 миллиона рублей в год, а их годовая премия редко превышает 8 миллионов.
В инвестиционных фондах у сотрудников на высоких должностях годовая зарплата составляет около 18,3 миллиона рублей. Однако они имеют самую высокую премиальную часть на всем рынке - в среднем, до 54 миллиона за успешную сделку.
По материалам ТАСС.