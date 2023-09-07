Зарабатывать 240 тысяч в месяц — возможно: названы самые высокооплачиваемые вакансии

Если судить по публикуемым вакансиям, то самыми щедрыми можно назвать строительные компании – им принадлежит 20% предложений с заработной платой от 240 тысяч рублей. 10% от общего объема высокооплачиваемых вакансия принадлежит ИТ-компаниям и фирмам, оказывающим различные услуги для других бизнесов.

Остальные отрасли с «дорогими» вакансиями – это розничная торговля, перевозки, логистика, работа на складах, автомобильный бизнес, товары народного потребления (непищевые) и финансовый сектор. Зарплаты, превышающие 240 тысяч, предлагают водителям, программистам/разработчикам, врачам, машинистам и руководителям проектов.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

А еще – курьерам: их доход зависит от отработанных смен и наличия собственного транспортного средства.

По материалам издания «РИАМО» и HeadHunter