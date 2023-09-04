Россиянам объяснили, как увеличить свою пенсию

Не все россияне знают о том, кому положены повышенные пенсионные выплаты. Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил: доплаты полагаются за стаж, вредность производства и регион проживания. Если сумма пенсии меньше прожиточного минимума, который на сегодня составляет 12 363 рубля, — начисляется федеральная социальная доплата.

Кроме того, ежемесячную денежную выплату должны получать льготные категории пенсионеров, к которым относятся инвалиды, герои СССР и труда, ветераны и несовершеннолетние узники фашизма, а также чернобыльцы.

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Чтобы оформить все положенные надбавки, следует собрать документы, подтверждающие стаж, условия работы и прочие обстоятельства, и предоставить их в отделение Социального фонда по месту жительства, сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм».