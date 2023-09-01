Цены на хлеб изменятся уже с первых чисел сентября – комментарий эксперта

С 1 сентября повышаются цены буквально на все, в том числе – и на муку, бензин, дорожает логистика, повышается оплата труда рабочих хлебозаводов. Следовательно, и хлеб теперь будет стоить дороже. Об этом рассказал кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин.

«Серьезного подорожания хлеба в России этой осенью ожидать не стоит. Однако, по нашему мнению, повышение стоимости все же произойдет, причем выше ожидаемого Банком России в 2023 году уровня инфляции (6%) и может составить 5-10%», - объяснил он.

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По словам эксперта, критического подорожания хлеба и хлебобулочных изделий этой осенью ждать все же не стоит, сообщает издание «РИАМО».