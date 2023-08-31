Три главных подвоха магазинов низких цен: заплатите больше

Магазины фиксированных и низких цен стали особенно популярны в последнее время — всем хочется сэкономить на продуктах и других товарах. Однако зачастую такие магазины все же заставляют покупателей тратить больше — путем хитрых подвохов. О подводных камнях торговых точек поведал эксперт.

Во-первых, не стоит сразу на входе брать тележку или корзину: чем больше емкость для покупок, тем меньше мы задумываемся об итоговом ценнике, и в итоге бросаем в тележку много лишнего. Во-вторых, к такому же результату приводит визит в магазин без четкого списка: мы соблазняемся привлекательным видом товаров и покупаем много ненужного.

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И в-третьих, большинство покупателей не торопится сравнивать цены с другими магазинами, а ведь среди товаров по действительно сниженной цене в таких магазинах есть и товары, продающиеся по обычной или даже завышенной стоимости.

По материалам изданий vnimanie.prо и AdMe