Названы социальные выплаты, которые повысятся с 1 января

С 1 января на 18,5% повысится минимальный размер оплаты труда, а это значит — увеличится и размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Кроме того, повысится размер пособия по безработице. Об этом рассказала член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она объяснила: повышение выплат будет происходить постепенно, на протяжении всего года.

«У нас, наконец, произойдет такой скачок по увеличению МРОТ, когда он значительно оторвется от прожиточного минимума», — подчеркнула парламентарий.

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Прежде, как пояснила Бессараб, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум совпадали или различались на один-два процента, и это представляло собой проблему. Россияне, получавшие пособие и не работавшие после трудоустройства, могли получать меньше, чем с наличием соцвыплаты.