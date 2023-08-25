Как взять кредит в банке: совет для тех, кто получает «серую» зарплату

Далеко не каждый банк готов кредитовать граждан, у которых нет постоянного официально подтвержденного дохода. Если вы получаете «серую» зарплату, необходимо заранее продумать свои действия на тот случай, если вам понадобится кредит.

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Эффективный совет по этому поводу дала Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская: