Как взять кредит в банке: совет для тех, кто получает «серую» зарплату

Далеко не каждый банк готов кредитовать граждан, у которых нет постоянного официально подтвержденного дохода. Если вы получаете «серую» зарплату, необходимо заранее продумать свои действия на тот случай, если вам понадобится кредит.
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Эффективный совет по этому поводу дала Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская:
«Полезный совет всем, кто получает «серую» зарплату и планирует взять кредит: заранее оформите дебетовую карту в том же банке. Пополняйте ее деньгами из зарплаты или из других источников дохода, оплачивайте покупки.
Тогда, рассматривая вашу заявку на кредит, банк увидит, что деньги на счет поступают регулярно. Это позволит кредитору оценить платежеспособность и одобрить заем», - приводит слова эксперта издание «РИАМО».