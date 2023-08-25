Курс доллара просядет: экономист спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие годы

В ближайшие годы российская валюта укрепится, и курс доллара вернется в рамки 85-90 рублей. Такой прогноз дал главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Он объяснил, что нынешняя ситуация с подорожанием доллара обусловлена мощным оттоком капитала из РФ.

«Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70-80 рублей. Поскольку ситуация другая из-за мощного оттока капитала, то курс будет около 85-90 рублей в ближайшие годы», - цитирует эксперта ТАСС.

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Напомним, в августе 2023 года курс доллара стабильно держится выше 90 рублей.