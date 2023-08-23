Родителям школьников – по 20 тысяч рублей ежегодно: инициатива омбудсмена

Родителям школьников нужно выдавать ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей. Такое предложение внесла Ирина Волынец – уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан. По данным Росстата, на которые ссылается Волынец, стоимость необходимых товаров для школы составляет 22,3 тысячи рублей для мальчиков и 26,8 тысяч для девочек.

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Эта сумма является непомерно большой для многих семей, а поддержку таким семьям могут оказать не во всех регионах. Ирина Волынец попросила заняться разработкой закона, который будет включать в себя ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей для каждого школьника. По материалам телеканала «360» со ссылкой на RT.