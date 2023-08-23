Родителям школьников – по 20 тысяч рублей ежегодно: инициатива омбудсмена

 Фото: Global Look Press

Уполномоченная по правам ребенка Ирина Волынец предложила каждый год выдавать сертификаты на школьные принадлежности.

Родителям школьников нужно выдавать ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей. Такое предложение внесла Ирина Волынец – уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан. По данным Росстата, на которые ссылается Волынец, стоимость необходимых товаров для школы составляет 22,3 тысячи рублей для мальчиков и 26,8 тысяч для девочек.

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Эта сумма является непомерно большой для многих семей, а поддержку таким семьям могут оказать не во всех регионах. Ирина Волынец попросила заняться разработкой закона, который будет включать в себя ежегодный сертификат на 20 тысяч рублей для каждого школьника. По материалам телеканала «360» со ссылкой на RT.

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