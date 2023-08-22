Названы 3 самые высокооплачиваемые в Москве вакансии

На сегодняшний день к самым высокооплачиваемым вакансиям в столице относятся агент по недвижимости, коммерческий агент и бригадир. При этом зарплата агента по недвижимости составляет 154 349 рублей, коммерческому агенту платят 151 908 рублей, замыкает тройку лидеров бригадир — за эту работу можно получать 141 225 рублей в месяц.

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Кроме того, в топ-10 вошли такие вакансии, как дальнобойщик (137 176 рублей), брокер (127 372 рубля), замерщик (126 220 рублей), фасадчик (124 326 рублей), автомаляр (121 838 рублей), водитель самосвала (121 369 рублей) и крановщик (115 940 рублей). По материалам издания «РИАМО».