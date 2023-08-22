Стало известно, на сколько подорожает в России хлеб

Пользователи Сети встревожены появившейся информацией о значительном росте цен на хлеб. Однако пресс-служба Минсельхоза опровергает эти слухи.

«Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью», — сообщили сотрудники министерства.

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Судя по всему, динамика цен на хлеб в России в этом году не превысит общий уровень инфляции. Ожидается, что осенью хлеб подорожает на 10%. При этом цены на зерно и муку сейчас растут не только в России, но и во всем мире. По материалам телеканала «360» и ТАСС.