Канцтовары, одежда, книги и цветы: искусственный интеллект посчитал рост цен к 1 сентября 2023 года

Финансовые аналитики, заручившись поддержкой сервиса на основе искусственного интеллекта ETNA, посчитали, как изменятся цены к 1 сентября на четыре категории товаров: канцелярские принадлежности, одежда, книги и цветы.

За основу взяли данные о тратах клиентов банка «Тинькофф» в период с 15 августа по 9 сентября 2022 года.

«Ожидается, что в этом году дороже родителям обойдется покупка канцтоваров и цветов. По прогнозам ИИ-сервиса ETNA, средний чек в категории канцтовары 1 сентября вырастет на 12% — до 708 рублей, в то время как в прошлом году он составлял 634 рубля», — цитирует ТАСС результаты исследования.

Средний чек на цветы в пиковый день 31 августа, согласно прогнозу, составит 1,43 тысячи рублей. В прошлом году цена составляла 1,27 тысячи рублей, таким образом, рост составит около 13%.