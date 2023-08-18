Канцтовары, одежда, книги и цветы: искусственный интеллект посчитал рост цен к 1 сентября 2023 года

Финансовые аналитики, заручившись поддержкой сервиса на основе искусственного интеллекта ETNA, посчитали, как изменятся цены к 1 сентября на четыре категории товаров: канцелярские принадлежности, одежда, книги и цветы.
За основу взяли данные о тратах клиентов банка «Тинькофф» в период с 15 августа по 9 сентября 2022 года.
«Ожидается, что в этом году дороже родителям обойдется покупка канцтоваров и цветов. По прогнозам ИИ-сервиса ETNA, средний чек в категории канцтовары 1 сентября вырастет на 12% — до 708 рублей, в то время как в прошлом году он составлял 634 рубля», — цитирует ТАСС результаты исследования.
Средний чек на цветы в пиковый день 31 августа, согласно прогнозу, составит 1,43 тысячи рублей. В прошлом году цена составляла 1,27 тысячи рублей, таким образом, рост составит около 13%.
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При этом ожидается, что цены на одежду и книги в 2023 году будут ниже, чем в прошлом. Так, средний чек на одежду снизится на 4% по сравнению с 2022-м — до 2,87 тысячи рублей в конце августа — начале сентября (было 3 тысячи). Средний чек на книги составит 900 рублей в конце августа, по сравнению с чеком в 980 рублей в прошлом году, что на 8% меньше.