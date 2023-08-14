Осторожно: мошенники! Новый способ обмана и кражи денег по телефону

Преступники изобрели новую схему «развода» доверчивых россиян. Поступает звонок на стационарный телефон, звонящий представляется сотрудником органов соцподдержки и объясняет: ему необходимо узнать ваш номер мобильного телефона, чтобы обновить действующие социальные карты, - мол, на мобильный должно прийти сообщение о готовности соцкарты.

На самом же деле приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка. Мошенники просят продиктовать им эти цифры, после чего входят в онлайн-банк и переводят все деньги жертвы на свой счет.

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«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения», - приводит слова начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина телеканал «360».

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, необходимо тщательно проверять информацию, с которой звонят неизвестные лица. Лучше всего – самому позвонить в банк и соцслужбы.