«Может дойти до 120»: что будет с рублем дальше

9 августа курс доллара на Московской бирже поднялся до 98 рублей — впервые с 25 марта прошлого года. 11 августа он уже взлетел до 99 рублей. И, похоже, это не предел.

До каких отметок может дойти падение национальной валюты? Об этом Teleprogramma.pro рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Михаил Кимович, насколько печальная судьба может ждать наш рубль?

— Если не будет дан импульс развития экономики, не будет оживлен предпринимательский корпус, то это значит, что еще некоторое время мы понаблюдаем снижение рубля по отношению к доллару. Еще раз мне очень хочется, чтобы вы это отметили: попытки сдержать падение рубля с помощью высокой ключевой ставки абсолютно бесполезны.

Так поправить и укрепить свою национальную валюту невозможно, это неправильная точка зрения.